阿根廷對瑞士2026世界盃8強｜賽果出爐+國家足球隊球員名單

世界盃2026，阿根廷對瑞士於7月12日香港時間上午9時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。



阿根廷對瑞士｜賽果出爐

阿根廷３：１瑞士

阿根廷對瑞士直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：7月12上午9時

阿根廷隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿根廷｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）

6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）

26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）

中場：

5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）

7 迪保羅（Rodrigo De Paul）

20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

前鋒：

9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）

10 美斯（Lionel Messi）

2026世界盃決賽周參賽球隊：阿根廷（Getty Images）

瑞士隊 | 球員名單陣容

世界盃2026瑞士｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 高布爾（Gregor Kobel）

後衛：

4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）

5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）

13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）

中場：

6 薩卡利亞（Denis Zakaria）

8 費奧拿（Remo Freuler）

10 格列沙加（Granit Xhaka）

15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）

22 法比安利達（Fabian Rieder）

前鋒：

7 比列安保路（Breel Embolo）

11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）