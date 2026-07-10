世界盃2026｜昆沙遭加刑須停賽2場　英足總無途徑再上訴

撰文：胡卉忻
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國際足協紀律委員會作出裁決，指英格蘭右閘昆沙（Jarell Quansah）因在世界盃16強對墨西哥時領紅，被判處追加停賽1場。這意味昆沙將鐵定無緣周六在邁亞密上演的英格蘭對挪威的8強大戰，即使「三獅軍團」成功晉級，他亦要在4強繼續坐波監，最快要到決賽才有望復出。

事發於英格蘭以3：2險勝主辦國墨西哥的16強大戰。下半場第54分鐘，昆沙在一次防守中落剷截擊，腳步踏中皮球後順勢收掣不及，鞋底直接踢中墨西哥後衛加拿度（Jesus Gallardo）的脛骨。球證在觀看VAR重播後，決定取消黃牌改發紅牌，將昆沙直接驅逐出場。

昆沙剷球時不慎順勢踢中加拿度小腿，球證出示紅牌將昆沙罰落。（路透社）

英格蘭陣營當場大為不滿，主帥杜慈（Thomas Tuchel）賽後更炮轟裁判。英格蘭原本希望爭取昆沙似美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）一樣特赦，將紅牌停賽推遲至世界盃後執行。豈料不單止無法改變昆沙在8強與挪威一戰中執行紅牌停賽，還被紀律委員會認定為「嚴重犯規並危及對手安全」，故追加停賽一場。英足總正在考慮是否上訴，但根據賽事規則，沒有途徑可以對禁賽提出異議。

英格蘭球員當場向球證表達判罰過重的想法。（路透社）

面對又一個打擊，杜慈（Thomas Tuchel）只能寄望於列斯占士（Reece James）及時傷愈復出來緩解「右閘荒」。

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英格蘭隊友對昆沙無緣8強及可能到來的凖決賽感到遺憾，沙卡（Bukayo Saka）表示：「我剛知道這件事，當然非常令人沮喪，但事情就是這樣。我們必須接受，適應並做好準備。我不知道該如何評價巴洛根紅牌這件事，這是FIFA的決定。」尼高奧萊利（Nico O'Reilly）認為只能接受現實：「我為他感到難過，他也不高興，但決定已經做出，他也接受了。」

昆沙鐵定無緣8強戰及英格蘭晉級後的凖決賽。（路透社）

另外，法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）於8強戰前夕透露，法國就對巴拉圭時奧利斯（Michael Olise）的黃牌上訴亦被FIFA駁回。

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