世界盃2026｜麥亞里士打頭槌丹尼杜耶燙射 　阿根廷暫1：1瑞士

世界盃2026，阿根廷與瑞士在堪薩斯城箭頭體育場爭奪最後一個4強名額。開場僅10分鐘，美斯（Lionel Messi）角球助攻阿歷斯麥亞里士（Alexis Mac Allister）打頭槌頂入，阿根廷暫1：0領先瑞士。下半場中段，瑞士圍攻阿根廷，丹尼杜耶小角度燙射入網，將比數追和至1：1。



阿根廷前兩場淘汰賽在一片爭議聲中先後苦戰淘汰佛得角、埃及，跌跌撞撞晉級到8強。瑞士則是上仗戰至互射十二碼階段驚險淘汰哥倫比亞，追和隊史世盃最好成績，來到8強挑戰衛冕冠軍。瑞士前鋒文森比（Johan Manzambi）因傷缺陣今場比賽。

瑞士隊熱身。（路透社）

大批阿根廷球迷到場支持。（路透社）

瑞士開場初段高位壓逼阿根廷，令阿根廷在中場位置頻繁丟失球權，陷入被動。久經沙場的阿根廷並不畏懼，美斯進攻端持球時吸引瑞士多名防守隊員，為阿根廷搏得連續角球機會，僅10分鐘，美斯開出角球助攻阿歷斯麥亞里士打前點頭槌頂入遠端球門，阿根廷開記錄，1：0領先瑞士。

阿歷斯麥亞里士打頭槌破門。（路透社）

補水暫停後，瑞士更多時間掌控球權，堅持在前場壓逼阿根廷，一度形成半場圍攻之勢，不過斷球後的傳球質素較低，轉換與得分能力有待提高。比列安保路（Breel Embolo）獲得半單刀機會，達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）及時出擊化解。末段安保路踢跌里安度柏利迪斯領受黃牌。半場瑞士未能攻破阿根廷球門，以0：1結束進入更衣室。

下半場阿根廷進攻更加主動，美斯送直線，摩連拿（Nahuel Molina）大禁區外低射偏出，祖利安艾華利斯遠射被後衛封堵。瑞士下半場中段進攻有所改善，列卡度洛迪古斯傳中丹尼杜耶頭槌以及沙卡的遠射，讓達米安馬天尼斯作出撲救。被動的阿根廷於68分鐘失球，丹尼杜耶與列卡度洛迪古斯撞墻後，小角度燙射破網，幫助瑞士將比數追成1：1。

丹尼杜耶幫助瑞士追和比數。（路透社）

瑞士追和比數幾分鐘後，安保路插水領受第二張黃牌，兩黃變一紅被罰下。

阿根廷正選：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：3達利亞費高、6利辛度馬天尼斯、13基斯甸羅美路、26拿侯爾摩連拿

中場：5里安度柏利迪斯、7迪保羅、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：24安素費南迪斯、9艾華利斯、10美斯



瑞士正選：

門將：1高布爾

後衛：4尼高艾維迪、5文路爾艾簡治、13列卡度洛迪古斯

中場：6薩卡利亞、8費奧拿、10格列沙加、15迪積比爾蘇維

前鋒：22比列安保路、7比列安保路、11丹尼杜耶

