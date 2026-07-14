法國對西班牙2026世界盃4強｜ViuTV免費直播時間+國家足球隊球員
世界盃2026，法國對西班牙於7月15日香港時間凌晨3時，於Dallas Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
法國對西班牙直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月15日凌晨3時
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
西班牙隊 | 球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）