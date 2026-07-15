世界盃2026｜法國0：2西班牙　奧耶沙巴爾12碼中鵠

世界盃首場四強戰，由持續強勢的法國，在國慶日遇上今屆僅失一球的西班牙，力爭首個決賽席位。法國當然由隊長麥巴比（Kylian Mbappe）領軍，夥拍奧士文尼迪比利、奧利斯等鋒將，向西班牙的銅牆鐵壁進襲。



法國換邊後作出調動，古亞迪奧干尼（Manu Kone）入替有黃牌在身的拉比奧特，其後再換入迪斯亞杜伊（Désiré Doué）增強攻力，未能平反敗局，後防卻再有漏洞，柏度樸路（Pedro Porro）與奧莫一次撞牆，這名西班牙右閘入楔無人看管，面對邁治蘭輕鬆單刀建功，58分鐘擴大領先。

面對耶馬，法國的迪治尼疲於奔命，下半場再次守不住，切入再射球邁治蘭的十指關，只是耶馬越位在先，法國未至於再失守。

迪治尼解圍變踢人 西班牙半場一球領先

法國與西班牙高手過招，雙方上半場初段較為謹慎，一次犯錯足以致命，法國的盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）頭槌一頂，接連解圍時，耶馬突然殺出，迪治尼解圍變踢人，球證直指12碼點，奧耶沙巴爾負責操刀，勁射射破邁治蘭（Mike Maignan）的十指關，西班牙22分鐘領先1：0。

耶馬突然殺出，迪治尼解圍變踢人再輸12碼。（路透社）

奧耶沙巴爾12碼操刀建功，西班牙上半場22分鐘領先。（路透社）

屋漏偏逢連夜雨，法國中堅沙列巴（William Saliba）無碰撞下倒地，退下火線，由麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）入替。領先的西班牙維持控傳踢法，法國壓逼更強，防線出現更多空位，西班牙的反搶奏效，邁治蘭情急下解圍不遠，耶馬與丹尼爾奧莫精彩的配合，再傳中法比安雷斯，幸烏柏美卡奴及時救駕，西班牙半場領先1：0。

西班牙一次反搶成功，法比安雷斯臨門一腳被烏柏美卡奴解圍。（路透社）

沙列巴上半場突然傷出。（路透社）

適逢國慶日出戰的法國，是今屆唯一全勝之師，力爭連續三屆晉身世界盃決賽，麥巴比、迪比利、奧利斯這個攻擊組合攻堅，挑戰今屆僅失一球的西班牙。

碧咸繼續四圍走，今仗在達拉斯亦看到他的身影。（路透社）

（路透社）

法國正選陣容



門將：16邁治蘭

後衛：5祖利斯古迪、4烏柏美卡奴、17威廉沙列巴、3盧卡斯迪治尼

防守中場：8曹亞文尼、14拉比奧特

中場：7奧士文尼迪比利、11奧利斯、12巴特利巴高拿

前鋒：10麥巴比



西班牙正選陣容



門將：23烏尼西蒙

後衛：12柏度樸路、22古巴斯、14拿樸迪、24古古列拿

防守中場：8法比安雷斯、16洛迪卡斯簡迪

中場：19耶馬、10丹尼爾奧莫、15阿歷斯巴爾拿

前鋒：21奧耶沙巴爾

