世界盃2026｜英格蘭0：0阿根廷　大戰火藥味濃　半場共19次犯規

馬勒當拿「上帝之手」、碧咸領紅等名場面，是英格蘭與阿根廷之間在世界盃合寫的經典。相隔24年，「英阿」這對宿敵再度碰頭，力爭世界盃另一決賽席位。



大戰火藥味濃 雙方半場互無紀錄

縱然兩軍刻意淡化過往的歷史，開賽早段已有火藥味，美斯遭英軍多人包夾，安達臣出手拉跌美斯，球證未有吹罰，安素費南迪斯立即踢跌安達臣，兩軍差點起衝突。阿根廷後場傳失，安達臣搶得腳下球嘗試突圍，安素即埋身攔截，兩人倒地後再有動作，球證同樣未有出示黃牌。

英格蘭對阿根廷初段已有火藥味。（路透社）

安達臣與安素費南迪斯上半場兩次短兵相接。（路透社）

上半場飲水時間前，兩軍錄得11次犯規、未有黃牌，同時未有錄得任何射門。比寧咸博得犯規，迪格蘭賴斯斬中，史東斯頭槌不中目標，是開賽逾半小時第一次攻門。比寧咸左路再博得犯規，列斯占士半傳半射，達米安馬天尼斯撲出。

史東斯頭槌攻門不中目標。（路透社）

美斯引球惹來多人「招呼」，安達臣攔截踢跌美斯，安達臣成為今仗第一名領黃的球員，然後安素費南迪斯禁區外起腳高出，雙方上半場打成0：0，共錄得19次犯規，各有一張黃牌。

安達臣攔跌美斯，成為今場第一名領黃的球員。（路透社）

安素費南迪斯遠射同樣未中目標。（路透社）

英格蘭與阿根廷這場經典對決在阿特蘭大上演，爭奪另一決賽席位。「英阿戰」由1962年初次在世盃交手，往後的馬勒當拿「上帝之手」、碧咸領紅等經典場面，兩軍相隔24年後在世盃再碰頭。

美斯自2005年代表阿根廷以來，生涯首次對英格蘭，這名39歲阿根廷球王正選上陣，與祖利安艾華利斯擔任雙箭頭，阿根廷今仗派出名將之後、基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）任正選。英格蘭方面，開賽前兩個多小時已流出正選陣容，由摩根羅渣士（Morgan Rogers）取代馬杜基，其餘10個正選位置相同，哈利卡尼將會第121次為英軍披甲，超越朗尼（Wayne Rooney），距離英格蘭史上披甲最多的名宿施路頓（Peter Shilton）只差4場。

（路透社）

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英格蘭正選陣容



門將：1比克福特

後衛：24列斯占士、5史東斯、6馬克古希、25史賓斯

防守中場：4迪格蘭賴斯、8艾利洛安達臣

中場：17摩根羅渣士、10祖迪比寧咸、18安東尼哥頓

前鋒：9哈利卡尼



阿根廷正選陣容



門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾摩連拿、13羅美路、6利辛度馬天尼斯、3達利亞費高

中場：17基利安奴施蒙尼、5里安度柏利迪斯、20麥阿里士打、24安素費南迪斯

前鋒：9祖利安艾華利斯、10美斯

