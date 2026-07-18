世界盃季軍賽2026｜法國對英格蘭免費直播+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，法國對英格蘭於7月19日香港時間凌晨5時，於Miami Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
法國對英格蘭直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月19日凌晨5時
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
英格蘭隊 | 球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）