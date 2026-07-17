世界盃︱杜慈堅稱英格蘭出局與他無關　怪責英軍「足球DNA出錯」

英格蘭在2026世界盃4強對阿根廷一仗，在領先一球的優勢下開始轉陣「泊大巴」，結果尾段連失兩球，出線變出局，為英國帶來「自1966年來最大傷痛」。主帥杜慈（Thomas Tuchel）的保守戰術受外界一致狠批，他卻堅稱「全世界無任何陣式可以幫到我們」，繼續卸責，怪責球員踢得太保守，甚至揚言比賽尾段無法控球是「英格蘭足球的DNA問題。」



世界盃2026︱英格蘭在保守戰術下由贏變輸，主帥杜慈堅稱：「全世界無任何陣式可以幫到我們」。（路透社）

杜慈受世人指摘拒認錯：「全世界無任何陣式能幫我們」

英格蘭領先1：0的時候，杜慈第一個調動就是將場上表現最突出的球員之一，亦是入球功臣安東尼哥頓調離場，比賽餘下20分鐘改踢5後衛，之後他再換入兩員守將，後防一度有6人，然後阿根廷連入兩球反勝。

英格蘭眼白白由贏變輸，杜慈的調動和變陣首當其衝，他卻堅持不是他的排陣有問題，強調：「在這一刻，我覺得全世界沒有任何陣式可以幫到我們。」

世界盃2026︱杜慈在英格蘭領先一球時，改踢5後衛。（路透社）

英格蘭主帥堅稱陣式無錯 錯在球員踢得太保守

他至今未承認戰術出錯，亦無道歉，更將責任推卸落球員身上：「因為我們實在太被動，亦不夠體力化。我們無法阻止對手跑進禁區內，傳送也出錯。」

「我尚未回看數據，但我認為，入球後比賽勢頭完全改變，控球率突然大減。我們不再贏出單對單對抗，這是我們愈縮愈後的原因。這從不在計劃之內，但卻發生了。」他續稱，「我嘗試協助，不是變得被動，而是改踢5後衛。我們要踢得更主動、更快對付對手翼鋒，不是在4個後衛之間被拉出更多空隙。」

世界盃2026︱英格蘭遭阿根廷2：1反勝。（路透社）

杜慈：或許英格蘭足球DNA出錯

「我們的第二道防線、一班中場球員，在我們的空隙之間無法阻止跑者，而對手那些傳送都是最高水平。」他分析道：「我們需要搶回皮球，否則不能衝破壓力，奪回形勢。我鼓勵每個球員挺身而出，在陣式中踢得更主動，可是我們陷入掙扎。」

杜慈續稱，「我認為控球擔當關鍵角色，或許我們不像西班牙人、阿根廷人或巴西人的DNA那樣，能夠保持控球並掌控比賽，那是一個大問題。」他強調，無論用任何陣式踢足球，重點都是要保持主動，趕走對手進攻球員，贏出單對單對抗，「我們就是做不到。」

世界盃2026︱杜慈表示100%會留任繼續帶領英格蘭。（路透社）

無視「杜慈落台」要求 「我100%會繼續帶隊」

無論他如何嘗試為自己的責任開脫，經歷昨日一戰，全世界出現大量要求杜慈下台的聲音，今年2月才續約至2008年，杜慈回應：「是我，我100%」（會繼續帶隊），「我們仍有進步空間，我很樂意去做，我愛這份工作，熱愛它的每一天。」

「我仍然認為，我們已展示自己是個好球員，那點依然存在，就如我在每天和每次訓練營所見到的。」杜慈說，「在今次世界盃也是一樣，我仍感到我們需要更上層樓才能奪冠，需要再提升一級才能贏得大獎。」 2028年英格蘭主辦歐洲國家盃，即使球隊在今屆世界盃4強出局，英格蘭足總仍會繼續支持，希望他留任領軍主場出戰力爭男足首奪歐國盃。