世界盃2026︱季軍戰英格蘭賴斯開紀錄　沙卡入空門3：0領先

2026世界盃季軍戰，失憶的兩大歐洲傳統豪門法國與英格蘭狹路相逢。開場僅3分鐘，賴斯（Declan Rice）開記錄，隨後助攻干沙（Ezri Konsa）頭槌破門。上半場末段，沙卡（Bukayo Saka）射入空門，英格蘭暫３：0領先。



雙方正選名單均有所保留，常規核心主力如英格蘭哈利卡尼、比寧咸，法國迪比利等紛紛落入後備席，改由一班副選同邊緣國腳頂上「考牌」。不過，麥巴比仍有出場有金靴要爭，此前不斷傳有傷在身的賴斯堅持上陣擔任隊長。

兩隊在無包袱、無壓力的情況下，大膽進攻少有保留。英格蘭效率極高，18分鐘內兩次中目標兩次得分，開場僅3分鐘，賴斯中場偷波後遠射開記錄。隨後沙卡食詐糊。18分鐘，賴斯開出角球，干沙頭槌頂入，英格蘭2：0領先法國。

此前不斷傳出有傷病的賴斯今場堅持正選，上半場貢獻1入球1助攻。（Reuters）

補水時間後，依然是英格蘭攻勢更加入肉，拉舒福特（Marcus Rashford）「通坑渠」後遠射一腳，邁治蘭（Mike Maignan）將射門托出底線。拉舒福特與沙卡發動反擊，前兩腳射門接連被擋出，最終沙卡射入空門，英格蘭擴大領先優勢，3：0領先法國。

法國正選：

門將：16邁治蘭

後衛：2馬路古斯圖、15干拿迪、19迪奧靴南迪斯、26麥辛斯拿確斯

中場：14拉比奧特、18薩伊艾美利、24卓基

前鋒：10麥巴比、11奥利斯、20杜伊



英格蘭正選：

門將：13甸恩軒達臣、2干沙、6馬克古希、25迪積史賓斯、26昆沙

中場：4賴斯、17羅渣士、21伊比爾治艾斯

前鋒：7沙卡、11拉舒福德、22艾雲東尼

