世界盃2026︱季軍戰英格蘭6：4法國　沙卡帽子戲法賴斯入波兼助攻

2026世界盃季軍戰，失憶的兩大歐洲傳統豪門法國與英格蘭狹路相逢。開場僅3分鐘，賴斯（Declan Rice）開記錄，隨後助攻干沙（Ezri Konsa）頭槌破門。上半場末段，沙卡（Bukayo Saka）梅開二度，英格蘭4：0領先。

下半場，麥巴比（Kylian Mbappé）梅開二度，射入今屆賽事第10球，暫列射手榜第1位，再助攻巴高拿（Bradley Barcola）入球，法國追成3：4。最後階段，馬路古斯圖送十二碼，沙卡射入。迪比利帶入大位後燙射射入，之後比寧咸半場奔襲，禁區內扭過防守人後射門入網，英格蘭最終以6：4戰勝法國，獲得今屆季軍。



雙方正選名單均有所保留，常規核心主力如英格蘭哈利卡尼、比寧咸，法國迪比利等紛紛落入後備席，改由一班副選同邊緣國腳頂上「考牌」。不過，麥巴比仍有出場有金靴要爭，此前不斷傳有傷在身的賴斯堅持上陣擔任隊長。

兩隊在無包袱、無壓力的情況下，大膽進攻少有保留。英格蘭效率極高，18分鐘內兩次中目標兩次得分，開場僅3分鐘，賴斯中場偷波後遠射開記錄。隨後沙卡食詐糊。18分鐘，賴斯開出角球，干沙頭槌頂入，英格蘭2：0領先法國。

此前不斷傳出有傷病的賴斯今場堅持正選，上半場貢獻1入球1助攻。（Reuters）

補水時間後，依然是英格蘭攻勢更加入肉，拉舒福特（Marcus Rashford）「通坑渠」後遠射一腳，邁治蘭（Mike Maignan）將射門托出底線。拉舒福特與沙卡發動反擊，前兩腳射門接連被擋出，最終沙卡射入空門。上半場傷停補時階段，沙卡左腳燙射再入一球，英格蘭擴大領先優勢，4：0領先法國。法國前場4大攻擊手繼續上仗糟糕狀態。

下半場法國奮起直追，半場斷球發動反擊，奧利斯助攻麥巴比破門，法國追回一球，1：4。麥巴比左路送直線，巴高拿外線超車，燙射入網再為法國追回一球，2：4。法國隊前場三人連線，迪比利發起進攻，麥巴比與奧利斯通過短傳創造出機會，由麥巴比射入，法國將比數追近至3：4。麥巴比今屆入球數達到10個，射手榜上反超美斯2個，考慮到美斯在決賽中入球的難度，麥巴比極有可能蟬聯金靴獎。並且麥巴比的世界盃總入球數達到22個，同樣反超美斯登頂歷史射手王。

麥巴比射入今屆第10個入球，有機會蟬聯金靴。（Reuters）

最後時刻，馬路古斯圖禁區內踢跌史賓斯被判罰十二碼，沙卡主罰射入，今場比賽上演帽子戲法，英格蘭5：3法國。迪比利補時階段燙射破門又為法國追近至1球差距，但僅2分鐘之後，比寧咸半場奔襲，扭過防守人，在禁區內橫帶後射入，英格蘭將比數鎖定為6：4。英格蘭與法國合演10個入球，結束今屆世界盃征程。

法國正選：

門將：16邁治蘭

後衛：2馬路古斯圖、15干拿迪、19迪奧靴南迪斯、26麥辛斯拿確斯

中場：14拉比奧特、18薩伊艾美利、24卓基

前鋒：10麥巴比、11奥利斯、20杜伊



英格蘭正選：

門將：13甸恩軒達臣、2干沙、6馬克古希、25迪積史賓斯、26昆沙

中場：4賴斯、17羅渣士、21伊比爾治艾斯

前鋒：7沙卡、11拉舒福德、22艾雲東尼

