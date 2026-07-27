劍擊世錦賽｜港隊男佩女花登場　陳諾思梁雅蕾無緣16強

世界劍擊錦標賽第6個賽日，上演男子佩劍及女子花劍個人賽正賽，港隊一共5名劍手角逐，本文將持續更新港將表現。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤、湯致遠



陳諾思絕境下反勝 梁雅蕾挫中國劍手

陳諾思（Daphne Chan）率先登場，首圈面對世界排名第21的韓國劍手Mo Byeoli，第一局兩邊不相伯仲，Daphne以1分之差進入休息，第二局被打亂節奏，曾經兩次連失3分，落入12：14的出局邊緣，Daphne沉着應戰，連取3分逆轉勝，以15：14驚險晉級。

另一名港隊女花代表梁雅蕾（Janelle Leung）首圈對中國隊的張思琪，梁雅蕾迅速入局，拉開領先至7：2，曾經最多領先6分，雖然對手曾經追近，最後以15：12取勝，雙雙晉身32強。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

兩名花劍女將次圈遇上強敵，Daphne以5：15不敵美國劍手Carolina Stutchbury；梁雅蕾面對應屆亞錦賽冠軍、日本劍手上野優佳，無論近身遠攻都未能得手，打得吃力，結果以3：15告負，雙雙無緣16強。

（趙子晉攝）

何柏霖挫陳樂熹闖32強 何思朗力戰而敗

男子佩劍方面，何柏霖（Hugo）與陳樂熹（Royce）首圈碰頭，篤定一人晉級32強。雙方熟悉對方打法，多次打成平手，Royce一度連取3劍拉開4分差距，Hugo後段發力，回敬一段6：0的攻勢，以15：13反勝隊友晉級，將與巴黎奧運金牌得主吳尚旭（Oh Sanguk）。

（湯致遠攝）

另一港將何思朗同時出戰，硬撼世界排名第6的法國劍手彭法迪（Maxime Pianfetti），何思朗上半節不落下風，與對手打成5：5，後段被對方連取6分，最後輸10：15，首圈止步。