劍擊世錦賽｜香港男子花劍隊7點對意大利爭世界冠軍｜持續更新
撰文：趙子晉
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由張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨組成的香港男子花劍隊，首次殺入劍擊世錦賽團體決賽，火併世界排名第一的意大利。
香港隊位列3號種子，由32強起連挫澳門、比利時、匈牙利及美國，本文將持續更新香港隊戰況，並附免費直播連結。
攝影：趙子晉、梁鵬威
世界劍擊錦標賽男子花劍團體賽免費直播連結
香港Vs意大利 團體決賽 19:00舉行
劍擊世錦賽｜香港Vs意大利的「牙齒印」
香港男子花劍隊曾於2023年世界錦標賽首度殺入4強，當屆在8強淘汰的正是意大利。蔡俊彥在該仗曾在馬連尼（Tommaso Marini）手上單局狂取13分，助港隊在落後下反先；「守尾門」的張家朗助港隊擊敗意大利之後，雙方曾爆衝突，馬奇（Filippo Macchi）和意大利教練一度找張家朗理論，但港隊教練Gregory將兩人隔開，並帶走張家朗。
張家朗與意大利的第二次經典對決，當數2024年5月的世界盃香港站團體決賽，當時港隊以張家朗、蔡俊彥、梁千雨出戰，一直落後到第八回合，由蔡俊彥反先馬奇，並由張家朗第九局奠勝。兩個多月後，張家朗在巴黎奧運男花個人賽決賽面對馬奇，雙方打到14：14，最後一劍打足三次才分勝負，馬奇當時非常失望，並對裁判判決非常不滿。
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劍擊世錦賽｜香港Vs意大利決賽戰況
來到2026年的世界錦標賽，香港隊被列為3號種子，首圈輪空，之後擊敗澳門、比利時、匈牙利及美國，首度躋身決賽。本文持續更新決賽戰況，一起支持香港隊。