網球｜黃澤林淘汰世界排12球手後繼續征戰　火併布斯比爭入4強

黃澤林（Coleman）昨日反勝世界排名12的捷克球手利克卡，打出生涯最精彩的爆冷，今日他繼續在墨西哥米菲爾公開賽征戰，火併美國球手布斯比（Jenson Brooksby）。

黃澤林對布斯比的8強大戰正在上演，本文持續更新戰況。目前黃澤林領先盤數1：0。



黃澤林父母現場觀戰 首盤勝6：1

黃澤林的父母今天也在現場觀戰。該名22歲香港球手在首盤在未受考驗，以6：1輕勝。這盤他兩度打破布斯比的發球局，開出4個「Ace球」，第一發球得分率76%。

黃澤林。（Getty Images）

25歲的布斯比現時世界排名77，他曾於去年4月的美國男子泥地網球錦標賽奪冠，是職業生涯暫時唯一一個ATP錦標。他賽後特別感激母親，因為他是自閉症兒童，到4歲仍未開口說話，媽媽為他苦尋治療方法，才漸漸改善情況。

（Getty Images）

黃澤林第二盤與布斯比拉鋸

第二盤戰況不如第一盤一面倒，布斯比展現韌力保住發球局，黃澤林同樣緊咬不讓對手破發，布斯比領先5：4，意味着黃澤林一定要保住發球局。雖然一記放短波失誤令布斯比在這局破蛋，但黃澤林未受影響，最終保住發破局追至5：5。

黃澤林晉級之路