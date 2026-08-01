網球｜黃澤林直落兩局落敗4強止步　仍創個人ATP巡迴賽最佳成績

黃澤林（Coleman）本港時間周六（1日）早上繼續出戰墨西哥米菲爾（Mifel）公開賽，4強鬥世界排名127的法國球手基亞（Arthur Gea）。



22歲的香港球手在黃澤林，在賽前的ATP官網即時世界排名已衝上第90位，創出個人新高。今場對手法國基亞打法亦相當穩陣，黃澤林可能心情較緊張下較多無壓力犯錯（Unforced Errors），加上基亞第二發球得分率遠高於黃澤林，故第一盤戰至第二發球局時，Coleman已被對手破發。

三局後輪到Coleman發威，破回對手發球局，最終雙方在第一盤已打成6：6，要打「搶7」決勝局，最終基亞以細分9：7贏下決勝局，以總7：6先取第一盤。

墨西哥米菲爾公開賽4強，黃澤林先失第一盤。（資料圖片/Getty Images）

第二盤早段雙方都沉着應戰，早段各自保住自己發球局打成2：2；其後又各自打破對方發球局至3：3，之後基亞突然發力，先破Coleman發球局，再保住自己發球局，領先至5：3，之後基亞再無手軟，順利再破Coleman發球局，連取三局之勢以6：3拿下第二盤，總盤數2：0擊敗黃澤林。

墨西哥米菲爾公開賽4強，黃澤林對手法國基亞。（資料圖片/Getty Images）

黃澤林晉級之路