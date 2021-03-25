足球轉會︱祖雲達斯為C朗開價　暫乏人問津勢重返皇馬但有一條件

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-25 12:19

祖雲達斯繼歐聯16強被波圖淘汰出局後，周日（21日）聯賽不敵賓尼雲圖，有傳言指管理層不滿主帥派路和大將C朗拿度，副會長尼維特開腔力撐派路，強調二人下季會留隊。 球會官方說法如此，然而西班牙報章宣稱，老婦人已為C朗離隊定下底價。

2018年夏天，祖雲達斯高高興興地以1億歐元轉會費，從皇馬手上買入C朗拿度，希望這個5奪歐聯冠軍的巨星，能領軍在這項球會級別最高封王。無奈3個球季下來，只換來一次又一次失望：2018/19球季8強被那一屆十分神勇的阿積士踢出局，2019/20球季16強已被里昂憑作客入球晉級，今季16強對波圖戰至加時再次被對手以作客入球淘汰。

36歲的C朗拿度，因為防守罰球時避波讓對手攻入致勝球，令他受盡批評，或許因而萌生去意，盛傳他希望重返皇家馬德里。C朗一直未有澄清傳言，只稱自己會繼續努力去取勝，西班牙《阿斯報》爆出祖雲達斯已為C朗設下轉會費定價。

祖雲達斯連續三年歐聯淘汰賽早段出局，C朗盡顯失望之情。（Getty Images）

【波圖的興奮與C朗的失望】

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C朗「跳樓價」轉會費仍乏人問津

祖雲達斯足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）在球隊恥辱不敵下游球隊賓尼雲圖後稱，「C朗拿度是全球最佳球員，我們不會放他走」。可是在一個歐聯16強已出局、意甲聯賽落後榜首國際米蘭10分的災難賽季，無法創下意甲10連霸之下，球隊變革無可避免——尤其是，世紀疫情中球會收入大減，C朗一人卻佔去球會每年8700萬歐元開支。

C朗年薪高達3100萬歐元，加上分期攤還予皇馬的1億歐元轉會費，令祖雲達斯背負沉重財政負擔，也是據指老婦人不會阻止他離隊的主因。目前祖雲達斯據傳正等待其他球會出價，只要C朗表明離隊意願並有明確報價，球會便會開放洽談並放他走，底價是2500萬歐元，惟暫時未有任何球會出價。

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《阿斯報》開出祖記每年在C朗身上花上8700萬歐元的數字不知有沒有水份存在，可以肯定的是，C朗跟祖雲達斯的合約2022年6月便到期，因此轉會費才會定得如此低，以免一年後人財兩失。

該報亦指出，「C朗的意願相當明顯：盡快重返皇馬。」實在難以查證報道中「C朗的意願」到底真是如此，還是推敲出來，不過根據C朗上次離開皇馬時的經歷，當球會和球迷開始對他不滿，便是他「重新上路」的時候，情況確實跟他目前在都靈的處境類似。就算他想重返皇馬，也不是一定「話返就返」，至少要符合一個條件。

地位相當於皇馬官媒的《馬卡報》多次報道C朗或回歸皇馬的消息。（馬卡報官網）

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重返皇馬必須讓步的一件事

皇馬隊長沙治奧拉莫斯近日談起C朗時稱，「如果是我便不會讓他離隊，他是世上其中一個最佳球員，能令我們跟勝利更接近。C朗損失，皇馬亦損失，他是協助我們取勝的關鍵球員。」主帥施丹只有簡單而肯定的一句：「他回皇馬是有可能發生的。」

皇馬今夏以前鋒為主要轉會目標，年輕的麥巴比和夏蘭特進佔頭兩位，近日還出現第三選擇：熱刺射手哈利卡尼，但三人全部都是過億歐元以上的超級貴價貨，尤其夏蘭特的7500萬歐元解約條款2022年6月便生效，皇馬犯不着跟錢作對，短期買C朗回來衝冠也是合理選擇。

地位相當於皇馬官媒的《馬卡報》多次報道C朗或回歸皇馬的消息，皇馬上下已多次在公在私表明，歡迎C朗重返銀河艦隊大家庭，條件是：減人工。正所謂：人情還人情，數目要分明，皇馬無法支付C朗3100萬歐元年薪，他要減人工至2500萬歐元，銀河艦隊才願接收他。

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