香港如何製造多一個黃澤林？　網總倡重建維園　冀成華南網球之都

網球一直是香港其中一個最熱門消閒運動，近年以黃澤林（Coleman）、張瑋桓（Eudice）為首一班職業球手在國際賽場屢創香港網球歷史新一頁，加上已重新恆常舉辦ATP、WTA職業巡迴賽事，網球運動在本港已具備一定基礎之下，發展如何可以更上層樓？

擔任中國香港網球總會會長之位兩年的鄭明哲（Michael）目標明確：「下一步就是：香港如何可以製造多一個黃澤林？」他指出，培養一個好球員需要10年以上時間，而背後需要靠長期規劃支持，因此網總近日向港府提交《香港網球及新興拍類運動發展建議》，希望幫助香港未來發展為中國南部的網球及新興拍類運動之都。



黃澤林勇闖世界網球壇，香港何時可再有另一位世界級網球手？（資料圖片／鄭子峰攝）

香港網球發展下一步重點：「如何製造多一個黃澤林？」

網球運動在香港發展甚早，可是職業巡迴賽曾停辦多年，女子組的WTA（國際女子網球協會）賽事2014年起復辦，男子組的ATP（職業網球聯合會）至2024年才再次舉辦。多年真空期，贊助商是一大因素，而這同時反映當年香港網球運動欠缺一套可持續發展基制。

ATP香港公開賽2024年復辦，今年的賽事由布力克封王。（資料圖片/鄭子峰攝）

網球在全球是個已高度發展的運動，細小的香港想製造「下一個黃澤林」，難以靠單打獨鬥，Michael細數，香港只得1個ATP 250、1個WTA 250賽事，相對中國ATP 250級別以上賽事，不計香港已有4個（ATP 1000的上海大師賽，ATP 500的中國公開賽，ATP 250的成都公開賽及杭州公開賽），次一級的ATP挑戰者賽事更多達12個；WTA 250以上的賽事不計香港亦有4個（WTA 1000的中國公開賽、武漢公開賽，WTA 500的寧波公開賽，WTA 250的廣州公開賽），WTA 125賽事另有4個，再低一個檔次的ITF賽事更是不計其數，因此鄭明哲認為，香港應把握融入中國的優勢。

中國香港網球總會會長鄭明哲。（吳慕兒攝）

香港特區政府對接國家「十五五」（中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要）規劃，首次為香港制定五年發展藍圖，網總提出的建議書一大重點，就是融入中國網球賽季，參與內地聯賽，並以大灣區為基地，與區內城市共用資源，互相促進球員、教練、球證等不同人才的培訓和交流。

香港網球小將與內地球手交流和切磋，獲得寶貴經驗。（中國香港網球總會提供）

普及化與精英化並行「做大個餅」

鄭明哲稱，網球普及化與精英化須同時並行，兩者猶如一個三角形的底部和頂端，當普及程度愈高，整個三角形便愈大，頂層的精英球手便愈多，帶來好球手的機會便愈大。他不諱言，單靠私營球會也可做好精英培訓，不過若能做到全民參與，出現頂級球手的機率便愈高，他坦言「香港暫時未去到呢個位」，而融入中國網球賽季，年青球員到大灣區訓練和比賽，與更多和更強好手比試，提升比賽生態圈架構，均對培訓球員大有助益。

網球運動有助提升年輕人抗壓力。（中國香港網球總會提供）

而無論精英或是普及層面，他點出網球作為單對單運動，有助提升參與者的抗疫力和抗壓能力，精英選手可為港爭光，就算之後未能當上職業球手，亦已習得一門「可轉移技能」，為年輕人日後在學業和工作上應用，為香港未來培養「好的新一代」。

香港融入中國網球賽季，產生更大協同效應。（中國香港網球總會提供）

網總會長鄭明哲：香港有條件成為中國南部網球之都

網總目前已經跟主辦賽事的大灣區內城市進行外卡互換，為黃澤林為首的港將爭取外卡到內地參賽，並提供最好資源幫助Coleman。Michael提到，香港、北京和東京是亞洲僅有三個同時主辦ATP和WTA賽事的城市，「北京、上海的（網球發展）定位已很清楚，香港作為中國面向世界的窗口，有條件成為中國南部的網球之都。」

香港、北京和東京是亞洲僅有三個同時主辦ATP和WTA賽事的城市。（中國香港網球總會提供）

力爭升級主辦ATP、WTA 500級別賽事 建議重建維園網球場

然而香港想進一步提升網球產業，面臨一個難題——場地。去年中國名將李娜為WTA香港公開賽擔任賽事總監，她賽後總結經驗時便曾提及，香港在軟件方面完美，唯一要改進的就是硬件，「維園網球場已有多年歷史，當我打球時，我印象中大多網球賽也在這裏辦行，香港是個國際化城市，但若想要舉辦更高級數的比賽，硬件上有好大的改善空間。」

中國名將李娜去年為WTA香港公開賽擔任賽事總監，她指香港在軟件方面完美，唯一要改進的就是硬件。（資料圖片）

維園中央場自1982年啟用，至今已40多年，就算期間曾提升設施，Michael直言由於網球運動本身的演變，維園場無論底線後方的深度以至場區兩側的空間均不足以配合現代球手打法，讓他們全力發揮。此外若要舉辦更高級別的巡迴賽，維園中央場的3600個座位亦不足夠。

維園網球場擁有無敵維港海景，全球獨一無二。（中國香港網球總會提供）

結合商業娛樂元素 創造更大經濟效益

維園在香港網球具備歷史意義和價值，而且優勢是位於市中心，「全世界網球巡迴賽只有5個球場位於市中心，屬於國際都會的更只得香港一個」，因此鄭明哲希望保留維園網球場，並把它重建成一個可容納約1萬人的主場館，「試想像一下一個新場館、在維港背景下作賽……」擁有場地硬件，不止對爭取升級舉辦ATP 500、WTA 500甚至1000級別賽事有利，而且賽事級別愈高，球手陣容便愈強，門票以及相關經濟價值亦會更高，而且在漂亮的維港背景下比賽和觀戰肯定是難忘的體驗，有助「說好香港故事」。

香港努力培訓新一代好手，但網球發展並不止往精英路上發展。（中國香港網球總會提供）

鄭明哲同時指出，發展網球不應只局限在運動競技層面，須與娛樂及商業活動並行，而後者正是香港一大優勢和強項，「馬德里、倫敦、紐約、上海、巴黎這些舉行網球巡迴賽的大城市都是體育結合娛樂，既然全球各大金融中心都有網球，香港也應如此」，結合奢華品牌和商業元素，推動香港品牌效益，也是政府提出體育領域的其中一個發展方向——盛事化。

他表示「網球發展可以好簡單」，「有個好球場，有擊球拍檔，一個基本的健身室便夠」，因此堅信香港絕對有能力在網球產業發展更上層樓，加上擁有地理及語言優勢，非常適合職業球手開季前作為熱身基地，特別是預備到墨爾本出戰澳網的球手。