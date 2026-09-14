港足全新主客球衣919開售　何詩蓓張家朗Do姐齊當「第十二人」

香港足球代表隊（港足）全新主場及作客戰衣將於9月19日（周六）登場，並同步推出外套及T恤。今次新球衣的模特兒不止一眾港足主力成員，還請來星級運動員何詩蓓、張家朗、黃澤林、歐鎧淳和李祉均，以及「Do姐」鄭裕玲穿上，成為支持港足的「第十二人」。



香港足球代表隊隊長葉鴻輝穿上港足全新主場戰衣。（公關提供）

近年港足新球衣每次推出均反應熱烈，球衣供應商Nike與足總合作15個年頭，今次首度在啟德主場館為港足拍攝官方照片。啟德主場館成為港足迎接新挑戰的重要舞台，隊長葉鴻輝代表港隊征戰多年，見證香港足球不同階段發展。看到越來越多球迷走進球場，葉鴻輝表示：「近年最明顯的改變是越來越多人關注港隊，亦有更多球迷願意走進球場支持我們。對球員來說，當你聽到看台上的聲音，知道有這麼多人和我們一起為香港而戰，那份力量真的很不一樣。」

香港足球代表隊全新戰衣。（公關提供）

首屆國際足協東盟盃（FIFA ASEAN Cup）即將在9月24日至10月5日在香港主場上演，港足將穿上全新戰衣出賽。9月19日港足新球衣開售當日，葉鴻輝會到旺角 （花園街76號）的Nike專門店與球迷交流，當日購買全新中國香港足球代表隊球衣的球迷有機會獲得由葉鴻輝親自「Jersey by You」熨印的專屬球衣。

香港足球代表隊陳晉一穿上港足全新主場戰衣。（公關提供）

港足主場新戰衣設計特點

主場戰衣以沿用標誌性的紅色全新設計，球衣正面以兩種不同色調的紅色形成俐落的中央分割，讓整件戰衣的視覺重心回到胸前中央。紅色一直是香港足球最鮮明的身份之一。雙色紅調設計為熟悉的主場顏色帶來新的層次與張力。此外，足總隊徽與Nike標誌垂直排列在中軸位置，與整體對稱設計互相呼應，讓代表香港足球身份的隊徽成為全件球衣最重要的視覺焦點。而取自足總隊徽的龍圖案，隱藏在衣領內側，加上黑色細節飾邊，主場戰衣以簡潔鮮明的視覺語言，重新演繹香港足球的經典紅黑配色。

香港足球代表隊茹子楠穿上港足全新作客戰衣。（公關提供）

港足作客新戰衣設計特點

作客球衣延續同一設計以紅、黑、白三色不對稱組合表達，沿用白色為主調，將紅與黑以更具現代感的不對稱方式呈現。兩種鮮明色彩分別出現在袖邊細節位置，形成強烈直接的視覺對比。簡潔的白色基底，配合紅與黑的視覺碰撞，讓整件球衣同時具備比賽中的鮮明辨識度，以及走出球場後的現代風格。

港足新球衣及相關系列發售詳情

日期：9月19日起（星期六）

售價：

主場／作客球衣＄699

童裝主場球衣：＄599

外套 ＄999

T恤 ＄299



港足新球衣零售點

Nike網上專門店：NIKE.COM.HK

Nike下列專門店：

1. 旺角花園街76A號地下

2. 旺角花園街17-19號G/F-2/F

3. 旺角西洋菜南街6號-12A號地下至3樓

4. 啟德體育園啟德零售館2G樓M2-013號舖

5. 尖沙咀海港城港威商場3樓3210, 3211A及B號商鋪, 4樓4103號鋪

6. 沙田新城市廣場第一期508號舖

7. 屯門市廣場一期3樓3250-3267 & 3269號舖

8. 金鐘太古廣場二期L1, 147

其他零售點：

允記足球概念店 - GOAL BY W.K.

旺角奶路臣街12-26號舖地下