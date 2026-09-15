足球熱話︱麥巴比自誇「天選之人」惹怒迪比利　遭對方一句回應KO

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）近日再陷風波，他在談及金球獎競爭對手兼法國隊隊友迪比利（Ousmane Dembélé）時，雖稱讚對方具備天份，但豪言自己才是「天選之人」（the chosen one）。此番言論隨即引起迪比利不滿，更以一句諷刺回應KO「麥總」。



2026世界盃期間，迪比利屢次在獲得十二碼後「抱球護送」予麥巴比主射，既為隊友過濾干擾，亦成全對方獲得金靴獎。身為去年金球獎（Ballon d'Or）得主，迪比利早前才公開力撐麥巴比今年得獎，不料對方卻在金球獎頒獎禮前一個月爆出爭議言論。

世界盃期間麥巴比與迪比利合作無間。（路透社）

麥巴比自誇「天選之人」 言談間貶低迪比利

麥巴比日前接受法國《隊報》訪問時稱：「我一直都是所有人目光所在。迪比利？他一直被視為一個極富天份的球員，而另一方面我總是被視為『天選之人』（the chosen one）。」

麥巴比自誇「天選之人」而看輕迪比利，引發對方不滿。（路透社）

迪比利一句回應KO麥巴比

這番言論讓迪比利不滿，巴黎聖日耳門在法甲1：0擊敗比斯特後，迪比利諷刺回應：「我從來都不是『天選之人』，但我十分努力工作，並在去年獲獎了。」迪比利較麥巴比這個自誇「天選之人」更早獲得金球獎，一句便KO對方。

迪比利諷刺回應麥巴比言論。（路透社）

即使今年在世界盃表現不及射入10球的麥巴比亮眼，但迪比利亦成功領PSG衛冕歐聯冠軍，絕對有力再度問鼎金球獎。迪比利續稱：「今年我們再看看會發生什麼事，我會以自己的步伐前行。一直以來，我總是坐在後排努力訓練，我整個職業生涯也是如此。我一句話也沒有說，默默埋頭苦練。」法國媒體宣稱，麥巴比與迪比利因此事關係突然冷卻，迪比利一方甚至視麥巴比的言論為「背叛」，而麥巴比則對迪比利的強烈反應感到意外。