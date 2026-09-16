名古屋亞運足球直播｜香港男足首戰撼日本　米高趙聡悟吳宇曦攻堅

名古屋亞運男子足球項目分組賽周三（16日）展開，香港隊身處A組，今晚率先於名古屋豐田體育場，硬撼東道主日本隊。



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今屆亞運有15支球隊角逐，分A、B、C及D組4組，每組最佳戰績首次名晉級8強。南韓在亞運男足賽事表現最佳，曾6奪金牌，包括近3屆達成三連霸，而近兩次決賽都是以2：1擊敗日本封王。

東道主日本今屆以U21球員為班底，陣中有4名球員於歐洲落班， 分別是市原吏音（阿爾克馬爾）、小杉啟太（法蘭克福）、石渡尼爾遜（聖圖爾登）及白賴仁世雄（阿爾堡）。

亞運男足港隊鬥日本前夕操練。（香港足總）

香港男足正選陣容：

19潘尚希

2宏愷志、4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅

10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、17吳宇曦

9米高



日本男足正選陣容：

1幸冬堀尾

6永野修都、15森壯⼀朗、21佐藤海宏、22岡部颯⽃

8保⽥堅⼼、10⽯井久繼、14⼤關友翔

9道脇豐、13古⾕柊介、20⽯橋瀬凪



名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程

香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（女子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月14日 18:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 中國Vs香港 9月17日 18:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 香港Vs菲律賓 9月21日 15:00 刈谷市波浪體育場 G組分組賽 香港Vs烏茲別克

香港男子足球亞運代表隊名單：