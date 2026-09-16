名古屋亞運女子排球｜香港負同組最強韓國　小將彭琛怡成一大亮點

愛知．名古屋亞運2026的排球項目，今日（9月16日）率先展開女排分組賽，香港排球隊下午在D組首場分組賽對韓國，面對強敵首局就算多次落後，均力追至接近比數，展現強大韌力。可惜雙方實力始終有一定差距，港隊以0：3負韓國。



名古屋亞運女子排球｜香港隊力戰韓國，小將彭琛怡（地上）後備上陣表現突出。（AINAGOC）

今屆亞運香港隊再次派出男、女子隊參賽，今日率先由女子隊登場。2026亞運女排項目共有14隊參賽，球隊分成4組，每組頭兩名可晉身8強。香港女排被編入D組，同組對手包括越南、韓國及卡塔爾，首輪對手是同組實力最強的韓國。

名古屋亞運女子排球｜香港隊的鬥志一度令韓國眾將相當無奈。（AINAGOC）

名古屋亞運女子排球｜香港對韓國首局曾追至23：24 多次落後均追上

面對強敵香港隊鬥志頑強，初段曾落後4分，先力追至7：9。就算韓國連得4分，拉開至13：7，香港女排連得4分再追近至11：13。中段韓國連番得分，又拉開至17：12，香港隊並未放棄再追4分，至16：17只落後一分。韓國局尾再發力將比數改寫成23：18，港隊運用挑戰系統變相暫停變陣。韓國率先拿到24分，卻遲遲未得局點，香港隊一路追至23：24，可惜韓國終把握機會以25：23先取首局。

名古屋亞運女子排球｜香港隊主將詹穎琳。（AINAGOC）

港隊無法組織快攻 首場分組賽0：3負韓國

韓國有點辛苦地贏得首局後，第二局逐漸上力並減少失誤，開局稍為領先5：3，港隊未能延續上局的韌力，加上一傳不到位的問題導致無法組織快攻得分，港隊教練郭建全雖在落後至6：9、8：14時兩度叫暫停，但均未能「止血」，港隊終以12：25再失一局。

名古屋亞運女子排球｜香港隊面對韓國身高明顯輸蝕。（AINAGOC）

第三局港隊落後0：2時連得4分，一度反超前4：2；韓國隨即連番得分，領先至8：5、14：7時港隊兩度再叫暫停，依然無法扭轉劣勢，再輸一局12：25，局數0：3告負。

名古屋亞運女子排球｜香港0：3負韓國。（AINAGOC）

小將彭琛怡後備上陣敢於起手 攻守兼備成亮點

港隊今場即使落敗，當中不乏亮點，尤其是首局多次落後仍保持鬥志，尾段追至1分差距。雙方的身高差距，令港隊在網前爭奪相當「輸蝕」，但首局防守亦多次到位展現韌力。進攻方面一傳不到位，在第二、三局無法組織快攻成今場落敗致命傷，不過首局後段後備出場的20歲小將彭琛怡（Wilson Halimah Zampaligre），大膽起手多次得分，「Wilson妹」的扣殺勁度十足，表現亮眼。

名古屋亞運女子排球｜香港隊首場分組賽落敗，但仍有出線機會。（AINAGOC）

明天港隊對越南 將成能否出線關鍵

香港女排失落首仗，餘下兩場面對越南和卡塔爾，仍有出線機會。由於同組越南今日以3：0擊敗卡塔爾，明日下午香港對越南一戰，必須全力爭勝。

名古屋亞運女子排球｜與香港同組的越南，今日3：0挫卡塔爾。（AINAGOC）

名古屋亞運女子排球｜首日賽果／賽程

A組

日本 對 尼泊爾



B組

中國 3：0 菲律賓



C組

泰國 3：0 蒙古

中華台北 對 哈薩克



D組

香港 0：3 韓國

越南 3：0 卡塔爾

