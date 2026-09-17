名古屋亞運9.19開幕禮︱日本名導堤幸彥主理　HoyTV 77台免費直播

2026愛知．名古屋亞運會在9月19日正式開幕，開幕禮在日本當地時間下午6時上演，並在1小時前開始儀式前的表演項目，香港電視台Hoy TV 77台會在19日（周六）下午4時開始提供免費直播。



2026愛知．名古屋亞運會舉行開幕禮的場館Paloma Mizuho Stadium。（nagoya-info.jp）

日本著名導演堤幸彥主理2026愛知．名古屋亞運會開幕禮

今次的亞運開幕禮會由來自主辦城市名古屋的堤幸彥出任總導演，這位曾執導《金田一少年之事件簿》、《池袋西口公園》、《圈套》、《在世界的中心呼喊愛情》等作品的日本名導，將會以《和諧心跳》為主題，在開幕禮展現人和地方文化及科技之間的連結，象徵亞洲各地運動員心與心相連，今次焦點包括運用機械臂控制場館內的旗幟，配合表演者與燈光效果，將投影藝術與當地文化、參與義工及民眾的表演融為一體。

日本著名導演堤幸彥擔任2026愛知．名古屋亞運會開幕禮總導演。（資料圖片／Getty Images）

演藝人員將化身戰國英雄「名古屋三英傑」

同屬愛知縣出身的日本三大戰國時代名將織田信長、豐臣秀吉與德川家康，料亦會是今次亞運開幕禮表演的其中一個重點環節，由演藝人員扮演三人，以傳統太鼓結合日本武士的演出。開幕禮在名古屋市帕洛瑪瑞穗體育場（Paloma Mizuho Stadium）舉行，亦即是日職J1球隊名古屋八鯨的主場。

2026愛知．名古屋亞運會︱男團INI主唱今屆亞運主題曲《BEYOND THE SKY》。（INI官方Instagram）

男團INI主唱亞運主題曲《BEYOND THE SKY》

愛知．名古屋亞運大會尚未公布參與今次開幕禮的表演嘉賓名單。今屆亞運官方主題曲為日本男子團體INI主唱的《BEYOND THE SKY》，而INI的其中一位成員木村柾哉，與演員武井咲、大久保佳代子以及松平健，早前已一同獲任命為今屆亞運的宣傳大使，他們全部都是來自愛知縣。

2026名古屋亞運開幕禮資訊

日期：2026年9月19日（周六）

時間：日本時間下午6時（香港時間下午5時）

地點：日本愛知縣名古屋市帕洛瑪瑞穗體育場（Paloma Mizuho Stadium）

主題：和諧心跳（旨在展現人和地方文化及科技之間的連結，象徵亞洲各地運動員心與心相連）

總導演：堤幸彥



2026名古屋亞運開幕禮香港直播資訊

2026年9月19日

下午4時開始

Hoy TV 77台免費直播

