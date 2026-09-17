名古屋亞運足球直播｜香港女足變陣鬥菲律賓　半場1球落後

名古屋亞運女子足球分組賽G組，香港女足今晚繼續於岐阜長良川競技場出戰第二場賽事，鬥菲律賓女足。



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名古屋亞運女足分組賽，香港女足第二仗出戰菲律賓女足。（香港足總提供）

港隊上仗歷史性攻入中國隊一球，今場面對上仗臨完場入球逼和烏茲列克的菲律賓，力爭亞運史上第二場勝仗。

港隊女足主教練列卡度今仗變陣，上場先列後備的梁匡蕎和陳頌文等主力今仗正選上陣。

12分鐘，菲律賓強攻港隊，門將吳卓蔚手槌打出不遠，托倫甸禁區邊補射被港隊守衛護空門踢出，莉芝截得來球再補射入網﹐港隊先失守1球落後。其後港隊取回攻勢，並憑死球製造埋門機會惜未能把握。半場港隊1球落後。

換邊後3分鐘，梁匡蕎右路施冷箭遠射，皮球中柱後再彈中菲律賓門將麥丹尼爾背部彈出，港隊未能扳平。

香港女足正選陣容：

1 吳卓蔚

3 馬澤純、4 朱素君、5 陳芷珊

6 曾柏同、8 傅昭文、14 陳頌文、16 陸愷晴、22 梁匡蕎、23 陳綺馨

17 張煒琪



菲律賓女足正選陣容：

1 麥丹尼爾（Olivia McDaniel）

3 岡和津美（Azumi Oka）、5 哈莉朗治（Hali Long）、14 居倫（Jourdyn Curran）、16 哈里遜（Sofia Wunsch）

6 莎域絲基（Jaclyn Katrina Sawicki）、8 莉芝（Skye Leach）、9 費里斯（Carleigh Frilles）、21 基爾洛（Katrina Guillou）

10 拉美莉絲（Mary Ramirez）、11 托倫甸（Dionesa Tolentin）



香港女子足球隊被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名將晉級八強。

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（女子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月14日 18:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 中國Vs香港 9月17日 18:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 香港Vs菲律賓 9月21日 15:00 刈谷市波浪體育場 G組分組賽 香港Vs烏茲別克

香港女子足球亞運代表隊名單：