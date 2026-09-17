名古屋亞運足球直播｜香港女足變陣鬥菲律賓 半場1球落後
名古屋亞運女子足球分組賽G組，香港女足今晚繼續於岐阜長良川競技場出戰第二場賽事，鬥菲律賓女足。
⬆️⬆️⬆️由HOY媒體網絡免費直播⬆️⬆️⬆️
港隊上仗歷史性攻入中國隊一球，今場面對上仗臨完場入球逼和烏茲列克的菲律賓，力爭亞運史上第二場勝仗。
港隊女足主教練列卡度今仗變陣，上場先列後備的梁匡蕎和陳頌文等主力今仗正選上陣。
12分鐘，菲律賓強攻港隊，門將吳卓蔚手槌打出不遠，托倫甸禁區邊補射被港隊守衛護空門踢出，莉芝截得來球再補射入網﹐港隊先失守1球落後。其後港隊取回攻勢，並憑死球製造埋門機會惜未能把握。半場港隊1球落後。
換邊後3分鐘，梁匡蕎右路施冷箭遠射，皮球中柱後再彈中菲律賓門將麥丹尼爾背部彈出，港隊未能扳平。
香港女足正選陣容：
1 吳卓蔚
3 馬澤純、4 朱素君、5 陳芷珊
6 曾柏同、8 傅昭文、14 陳頌文、16 陸愷晴、22 梁匡蕎、23 陳綺馨
17 張煒琪
菲律賓女足正選陣容：
1 麥丹尼爾（Olivia McDaniel）
3 岡和津美（Azumi Oka）、5 哈莉朗治（Hali Long）、14 居倫（Jourdyn Curran）、16 哈里遜（Sofia Wunsch）
6 莎域絲基（Jaclyn Katrina Sawicki）、8 莉芝（Skye Leach）、9 費里斯（Carleigh Frilles）、21 基爾洛（Katrina Guillou）
10 拉美莉絲（Mary Ramirez）、11 托倫甸（Dionesa Tolentin）
香港女子足球隊被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名將晉級八強。
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月14日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
中國Vs香港
9月17日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
香港Vs菲律賓
9月21日
15:00
刈谷市波浪體育場
G組分組賽
香港Vs烏茲別克
香港女子足球亞運代表隊名單：
位置
球員名單
門將
18李懿茵、19李思瑩、1吳卓蔚
後衛
5陳芷珊、4朱素君、2朱倩君、15馮雪雯、3馬澤純、13曾麗薇、12魏嵐、21胡彩瑤
中場
7陳穎霖、23陳綺馨、20高栢齡、8傅昭文、16陸愷晴、6曾柏同
前鋒
14陳頌文、17張煒琪、11關詠瑜、22梁匡蕎、9李巧怡、10韋婉婷