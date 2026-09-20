亞運足球直播2026｜香港男足再登場鬥泰國　力爭出線不容有失

名古屋亞運男子足球項目A組分組賽，香港隊第二輪賽事於名古屋豐田體育場出戰泰國隊。



港隊今仗正選作出兩個調動，由陳冠燊把守大關，另外中場馬希偉亦取代上仗後衛宏愷志。

⬆️⬆️⬆️由HOY媒體網絡免費直播⬆️⬆️⬆️

開賽13分鐘，胡晉銘乘對方防線回傳乏力，截得皮球後推順起腳，對方守衛伸腳想閂走皮球結果改變方向收死對方門將近柱入網。港隊先開紀錄。

香港男足鬥泰國正選陣容：

18陳冠燊

4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅

10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、7馬希偉、17吳宇曦

9米高



名古運亞運男足，港隊首戰以0：2不敵東道主日本隊。（照片由港協暨奧委會提供）

亞運男足港隊鬥日本前夕操練。（香港足總）

名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程

香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（男子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月16日 18:30 豐田體育場 A組分組賽 日本Vs香港 9月20日 15:00 豐田體育場 A組分組賽 香港Vs泰國 9月23日 18:30 刈谷市波浪體育場 A組分組賽 吉爾吉斯Vs香港

香港男子足球亞運代表隊名單：