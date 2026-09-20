亞運足球直播2026｜香港男足再登場鬥泰國 力爭出線不容有失
撰文：陳智深
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名古屋亞運男子足球項目A組分組賽，香港隊第二輪賽事於名古屋豐田體育場出戰泰國隊。
港隊今仗正選作出兩個調動，由陳冠燊把守大關，另外中場馬希偉亦取代上仗後衛宏愷志。
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開賽13分鐘，胡晉銘乘對方防線回傳乏力，截得皮球後推順起腳，對方守衛伸腳想閂走皮球結果改變方向收死對方門將近柱入網。港隊先開紀錄。
香港男足鬥泰國正選陣容：
18陳冠燊
4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅
10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、7馬希偉、17吳宇曦
9米高
名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程
香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月16日
18:30
豐田體育場
A組分組賽
日本Vs香港
9月20日
15:00
豐田體育場
A組分組賽
香港Vs泰國
9月23日
18:30
刈谷市波浪體育場
A組分組賽
吉爾吉斯Vs香港
香港男子足球亞運代表隊名單：
位置
球員名單
門將
18陳冠燊、1張桂華、19潘尚希
後衛
5艾里奧*、2宏愷志、12郭縉諾、14龍梓軒、3宋紘毅、13曾樂圖、4曾以行、15嚴啟倬
中場
22秦宇灝、23李樂謙、7馬希偉、8顏卓彬*、10趙聡悟、6胡晉銘*
前鋒
11杜俊暉、16陳傲軒、21李俊霆、20馬斐、9米高、17吳宇曦
*超齡球員