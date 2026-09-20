亞運足球直播2026｜香港男足再登場鬥泰國　力爭出線不容有失

撰文：陳智深
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名古屋亞運男子足球項目A組分組賽，香港隊第二輪賽事於名古屋豐田體育場出戰泰國隊。

港隊今仗正選作出兩個調動，由陳冠燊把守大關，另外中場馬希偉亦取代上仗後衛宏愷志。

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開賽13分鐘，胡晉銘乘對方防線回傳乏力，截得皮球後推順起腳，對方守衛伸腳想閂走皮球結果改變方向收死對方門將近柱入網。港隊先開紀錄。

香港男足鬥泰國正選陣容：

18陳冠燊
4曾以行、5艾里奧、13曾樂圖、3宋紘毅
10趙聡悟、6胡晉銘、8顏卓彬、7馬希偉、17吳宇曦
9米高

名古運亞運男足，港隊首戰以0：2不敵東道主日本隊。（照片由港協暨奧委會提供）
亞運男足港隊鬥日本前夕操練。（香港足總）
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名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組及賽程

香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（男子組）

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月16日

18:30

豐田體育場

A組分組賽

日本Vs香港

9月20日

15:00

豐田體育場

A組分組賽

香港Vs泰國

9月23日

18:30

刈谷市波浪體育場

A組分組賽

吉爾吉斯Vs香港

香港男子足球亞運代表隊名單：

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊名單（男子隊）

位置

球員名單

門將

18陳冠燊、1張桂華、19潘尚希

後衛

5艾里奧*、2宏愷志、12郭縉諾、14龍梓軒、3宋紘毅、13曾樂圖、4曾以行、15嚴啟倬

中場

22秦宇灝、23李樂謙、7馬希偉、8顏卓彬*、10趙聡悟、6胡晉銘*

前鋒

11杜俊暉、16陳傲軒、21李俊霆、20馬斐、9米高、17吳宇曦

*超齡球員

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