亞運會2026｜張家朗32強出局　「應是最後一屆亞運」

張家朗在亞運男子花劍個人賽32強下馬後，走進混合採訪區，他罕見地嘆一口氣，默然兩秒。「打得唔好，好無奈，年紀大，身體跟唔上，唔想提受傷，運動員要同傷病並存，但真係有影響，力不從心。」

他說，預料今屆將是最後一屆亞運，但目前最重要是周五（25日）的團體賽。

趙子晉名古屋現場直擊



張家朗近年一直受傷患困擾，尤其左手手腕筋腱，早前在主場完成世錦賽後的休季，他在日常生活也要戴上護具，避免左手有額外受傷。

他在亞運花劍個人賽32強下馬，無緣衛冕，他賽後接受訪問，罕見地展現沮喪一臉。他嘆一口氣，道出落敗心情。

「打得唔好，好無奈。」他默然兩秒，若有所思，再說：「年紀大，身體跟唔上，唔想提受傷，運動員要同傷病並存，但真係有影響，由打小組賽開始，已覺力不從心，打得比較差。」

張家朗今日的表現除了力不從心，比賽也多番出現小事端，例如刺中沒有著燈、制服上遮蓋贊助商的貼紙數次脫下、被對中撞到醫療暫停等，基本上沒有節奏可言。

「打完小組之後，與教練討論如何調整，他叫我用正面的態度面對。我也努力嘗試。自己不夠專業，被這些事情影響情緒。」