亞運2026羽毛球安洗瑩挫山口茜女單奪金　劉聖書抽筋國羽女雙失金

撰文：吳慕兒
出版：更新：

名古屋亞運會2026羽毛球決賽日，女單王者安洗瑩再次與老對手、有主場之利的山口茜爭冠；男單由兩位世界冠軍級人馬、泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）大戰新加坡的駱建佑。中國隊在混雙、女雙、男雙均有一對組合晉身決賽，蔣振邦／魏雅欣成功為師兄姐馮彥哲／黃東萍「復仇」，金牌戰以21：19、21：8，直落兩局擊敗印尼的薩納維／馬瓦爾奪金。女雙方面，中國隊的譚寧／劉聖書與韓國的白荷娜／李紹希合演一場鬥智鬥力的巔峰對決；男雙中國隊的梁偉鏗／王昶與印尼組合馬丁（Daniel Marthin）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）力爭金牌。

亞運會2026．羽毛球︱男團決賽印尼反勝中國奪金。（路透社）

亞運會2026．羽毛球︱國羽男團決賽遭印尼反勝　女團奪金

名古屋亞運羽毛球項目產生7面金牌，早前中國隊在男團項目失利，金牌戰在領先2：0的優勢下，遭印尼後上以3：2奪得金牌，女團項目在陳雨菲、王祉怡和女雙譚寧／劉聖書領軍下，順利3：0擊敗東道主日本贏得金牌。

亞運會2026．羽毛球︱中國在羽毛球女團順利奪金。（路透社）

國羽男女單均失利　安洗瑩決賽大戰山口茜　男單兩前世界冠軍爭王

國羽在單打賽事同樣表現未如理想，石宇奇在男單16強0：2不敵韓國的俞泰彬下馬，杭州亞運男單金牌得主李詩灃更在32強一出場便以1：2遭韓國球手崔智勛反勝出局，男單決賽會由泰國的韋迪辛與新加坡的駱建佑兩位前世界冠軍對決。

亞運會2026．羽毛球︱男單決賽會由泰國的韋迪辛與新加坡的駱建佑（圖）兩位前世界冠軍對決。（路透社）
亞運會2026．羽毛球︱男單決賽會由泰國的韋迪辛（圖）與新加坡的駱建佑兩位前世界冠軍對決。（路透社）

國羽在男單項目顆粒無收，女單方面陳雨菲4強硬撼「世一」球手安洗瑩，上演上屆決賽的「翻版」，結果這位中國名將以5：21、12：21較大比數落敗；另一場4強王祉怡力戰下亦以11：21、20：22不敵山口茜，不設季軍戰之下，中國在女單獲得兩面銅牌。

亞運會2026．羽毛球︱女單決賽山口茜力戰下獲銀牌。（路透社）

安洗瑩女單決賽輕取山口茜　順利衛冕金牌

女單決賽山口茜縱有主場之利，面對大熟大勇的安洗瑩，力拚下首局以17：21先失，次局雙方差距愈來愈大，再負一局9：21，安洗瑩以2：0擊敗山口茜，連續兩屆贏得羽毛球女單女牌。

亞運會2026．羽毛球︱女單安洗瑩順利衛冕金牌。（路透社）

蔣振邦魏雅欣為師兄姐「復仇」　挫印尼組合混雙奪金

中國隊雖然在男團及男、女子單打失利，但混雙、女雙、男雙均有一對組合晉身決賽，蔣振邦／魏雅欣在金牌戰成功為師兄姐馮彥哲／黃東萍「復仇」，在今日第一場決賽率先以21：19、21：8，直落兩局擊敗印尼的薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（ Nita Violina Marwah）奪金。

亞運會2026．羽毛球︱劉聖書在女雙決賽第三局末段戰至抽筋。（新華社）

女雙方面，中國隊的譚寧／劉聖書與韓國的白荷娜／李紹希合演一場巔峰對決，首局雙方經過20次平手、8次刁時譚寧／劉聖書以28：26先下一城。韌力驚人的白荷娜／李紹希把握中國組合體力稍降，第二局以21：18勝出，1：1扳平局數。

亞運會2026．羽毛球︱韓國的白荷娜／李紹希反勝中國組合奪金。（新華社）

決勝局，進攻火力較強的譚寧／劉聖書一度分數上稍為佔優，可惜戰至末段帶傷上陣的劉聖書戰至抽筋，影響移動能力，韓國隊把握機會後上，再贏一局21：18，雙方力戰長達1小時44分鐘，白荷娜／李紹希以局數2：1反勝譚寧／劉聖書贏得金牌。

亞運會2026．羽毛球︱白荷娜／李紹希順利贏得女雙金牌。（路透社）

男雙方面，中國隊的梁偉鏗／王昶將與印尼組合馬丁（Daniel Marthin）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）力爭金牌。

2026亞運會羽毛球項目獎牌

項目／獎牌

金牌

銀牌

銅牌

男團

印尼

中國

印度、泰國

男雙

金元浩／徐承宰（韓國）、阿爾菲安／菲克里（印尼）

男單

俞泰彬（韓國）、法漢（印尼）

女團

中國

日本

印尼、韓國

女雙

白荷娜／李紹希（韓國）

譚寧／劉聖書 （中國）

陳康樂／穆拉里塔蘭（馬來西亞）、中西 貴映／上坂鈴（日本）

女單

安洗瑩（韓國）

山口茜（日本）

陳雨菲（中國）、王祉怡（中國）

混雙

蔣振邦／魏雅欣（中國）

薩納維／馬瓦爾 （印尼）

馮彥哲／黃東萍（中國）、葉宏蔚／詹又蓁（中華台北）

亞運2026羽毛球｜伍家朗8強不敵「世二」球手　昨戰至深夜今憾負亞運會2026︱羽毛球地獄賽程安洗瑩也抱怨　單打部分賽事凌晨開波亞運會2026羽毛球｜泰國碧查夢藥檢陽性被禁賽　女團不敵中國出局亞運會2026羽毛球｜港隊男團負韓國止步　陳延澤呂俊瑋雙打贏口碑名古屋亞運羽毛球｜謝影雪五戰亞運　以老帶新率17歲小將戰混雙名古屋亞運羽毛球｜鄧俊文前十字韌帶重創　鄧謝配無緣三戰亞運名古屋亞運會2026羽毛球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績亞運會2026羽毛球女雙決賽韓國組合盡顯風度　對手受傷拒乘人之危
羽毛球
亞運會
名古屋亞運2026
名古屋亞運中外焦點
HK01 Space Promotion