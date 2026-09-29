亞運2026羽毛球︱安洗瑩山口茜女單爭冠　劉聖書腳傷國羽女雙失金

名古屋亞運會2026羽毛球決賽日，女單王者安洗瑩再次與老對手、有主場之利的山口茜爭冠；男單由兩位世界冠軍級人馬、泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）大戰新加坡的駱建佑。中國隊在混雙、女雙、男雙均有一對組合晉身決賽，蔣振邦／魏雅欣成功為師兄姐馮彥哲／黃東萍「復仇」，金牌戰以21：19、21：8，直落兩局擊敗印尼的薩納維／馬瓦爾奪金。女雙方面，中國隊的譚寧／劉聖書與韓國的白荷娜／李紹希合演一場鬥智鬥力的巔峰對決；男雙中國隊的梁偉鏗／王昶與印尼組合馬丁（Daniel Marthin）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）力爭金牌。



亞運會2026．羽毛球︱男團決賽印尼反勝中國奪金。（路透社）

亞運會2026．羽毛球︱國羽男團決賽遭印尼反勝 女團奪金

名古屋亞運羽毛球項目產生7面金牌，早前中國隊在男團項目失利，金牌戰在領先2：0的優勢下，遭印尼後上以3：2奪得金牌，女團項目在陳雨菲、王祉怡和女雙譚寧／劉聖書領軍下，順利3：0擊敗東道主日本贏得金牌。

亞運會2026．羽毛球︱中國在羽毛球女團順利奪金。（路透社）

國羽男女單均失利 安洗瑩決賽大戰山口茜 男單兩前世界冠軍爭王

國羽在單打賽事同樣表現未如理想，石宇奇在男單16強0：2不敵韓國的俞泰彬下馬，杭州亞運男單金牌得主李詩灃更在32強一出場便以1：2遭韓國球手崔智勛反勝出局，男單決賽會由泰國的韋迪辛與新加坡的駱建佑兩位前世界冠軍對決。

亞運會2026．羽毛球︱男單決賽會由泰國的韋迪辛與新加坡的駱建佑（圖）兩位前世界冠軍對決。（路透社）

亞運會2026．羽毛球︱男單決賽會由泰國的韋迪辛（圖）與新加坡的駱建佑兩位前世界冠軍對決。（路透社）

國羽在男單項目顆粒無收，女單方面陳雨菲4強硬撼「世一」球手安洗瑩，上演上屆決賽的「翻版」，結果這位中國名將以5：21、12：21較大比數落敗；另一場4強王祉怡力戰下亦以11：21、20：22不敵山口茜，不設季軍戰之下，中國在女單獲得兩面銅牌。

亞運會2026．羽毛球︱女單決賽會由安洗瑩大戰山口茜（圖）。（路透社）

亞運會2026．羽毛球︱女單決賽會由安洗瑩（圖）大戰山口茜。（路透社）

蔣振邦魏雅欣為師兄姐「復仇」 挫印尼組合混雙奪金

中國隊雖然在男團及男、女子單打失利，但混雙、女雙、男雙均有一對組合晉身決賽，蔣振邦／魏雅欣在金牌戰成功為師兄姐馮彥哲／黃東萍「復仇」，在今日第一場決賽率先以21：19、21：8，直落兩局擊敗印尼的薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（ Nita Violina Marwah）奪金。

亞運會2026．羽毛球︱劉聖書在女雙決賽第三局末段受傷。（新華社）

女雙方面，中國隊的譚寧／劉聖書與韓國的白荷娜／李紹希合演一場巔峰對決，首局雙方經過20次平手、8次刁時譚寧／劉聖書以28：26先下一城。韌力驚人的白荷娜／李紹希把握中國組合體力稍降，第二局以21：18勝出，1：1扳平局數。

亞運會2026．羽毛球︱韓國的白荷娜／李紹希反勝中國組合奪金。（新華社）

決勝局，進攻火力較強的譚寧／劉聖書一度分數上稍為佔優，可惜戰至末段劉聖書腳部受傷，影響移動能力，韓國隊把握機會後上，再贏一局21：18，雙方力戰長達1小時44分鐘，白荷娜／李紹希以局數2：1反勝譚寧／劉聖書贏得金牌。

男雙方面，中國隊的梁偉鏗／王昶將與印尼組合馬丁（Daniel Marthin）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）力爭金牌。