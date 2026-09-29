亞運2026羽毛球︱安洗瑩山口茜女單爭冠 劉聖書腳傷國羽女雙失金
名古屋亞運會2026羽毛球決賽日，女單王者安洗瑩再次與老對手、有主場之利的山口茜爭冠；男單由兩位世界冠軍級人馬、泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）大戰新加坡的駱建佑。中國隊在混雙、女雙、男雙均有一對組合晉身決賽，蔣振邦／魏雅欣成功為師兄姐馮彥哲／黃東萍「復仇」，金牌戰以21：19、21：8，直落兩局擊敗印尼的薩納維／馬瓦爾奪金。女雙方面，中國隊的譚寧／劉聖書與韓國的白荷娜／李紹希合演一場鬥智鬥力的巔峰對決；男雙中國隊的梁偉鏗／王昶與印尼組合馬丁（Daniel Marthin）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）力爭金牌。
亞運會2026．羽毛球︱國羽男團決賽遭印尼反勝 女團奪金
名古屋亞運羽毛球項目產生7面金牌，早前中國隊在男團項目失利，金牌戰在領先2：0的優勢下，遭印尼後上以3：2奪得金牌，女團項目在陳雨菲、王祉怡和女雙譚寧／劉聖書領軍下，順利3：0擊敗東道主日本贏得金牌。
國羽男女單均失利 安洗瑩決賽大戰山口茜 男單兩前世界冠軍爭王
國羽在單打賽事同樣表現未如理想，石宇奇在男單16強0：2不敵韓國的俞泰彬下馬，杭州亞運男單金牌得主李詩灃更在32強一出場便以1：2遭韓國球手崔智勛反勝出局，男單決賽會由泰國的韋迪辛與新加坡的駱建佑兩位前世界冠軍對決。
國羽在男單項目顆粒無收，女單方面陳雨菲4強硬撼「世一」球手安洗瑩，上演上屆決賽的「翻版」，結果這位中國名將以5：21、12：21較大比數落敗；另一場4強王祉怡力戰下亦以11：21、20：22不敵山口茜，不設季軍戰之下，中國在女單獲得兩面銅牌。
蔣振邦魏雅欣為師兄姐「復仇」 挫印尼組合混雙奪金
中國隊雖然在男團及男、女子單打失利，但混雙、女雙、男雙均有一對組合晉身決賽，蔣振邦／魏雅欣在金牌戰成功為師兄姐馮彥哲／黃東萍「復仇」，在今日第一場決賽率先以21：19、21：8，直落兩局擊敗印尼的薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（ Nita Violina Marwah）奪金。
女雙方面，中國隊的譚寧／劉聖書與韓國的白荷娜／李紹希合演一場巔峰對決，首局雙方經過20次平手、8次刁時譚寧／劉聖書以28：26先下一城。韌力驚人的白荷娜／李紹希把握中國組合體力稍降，第二局以21：18勝出，1：1扳平局數。
決勝局，進攻火力較強的譚寧／劉聖書一度分數上稍為佔優，可惜戰至末段劉聖書腳部受傷，影響移動能力，韓國隊把握機會後上，再贏一局21：18，雙方力戰長達1小時44分鐘，白荷娜／李紹希以局數2：1反勝譚寧／劉聖書贏得金牌。
男雙方面，中國隊的梁偉鏗／王昶將與印尼組合馬丁（Daniel Marthin）／卡爾南多（Leo Rolly Carnando）力爭金牌。
項目／獎牌
金牌
銀牌
銅牌
男團
印尼
中國
印度、泰國
男雙
金元浩／徐承宰（韓國）、阿爾菲安／菲克里（印尼）
男單
俞泰彬（韓國）、法漢（印尼）
女團
中國
日本
印尼、韓國
女雙
白荷娜／李紹希（韓國）
譚寧／劉聖書 （中國）
陳康樂／穆拉里塔蘭（馬來西亞）、中西 貴映／上坂鈴（日本）
女單
陳雨菲（中國）、王祉怡（中國）
混雙
蔣振邦／魏雅欣（中國）
薩納維／馬瓦爾 （印尼）
馮彥哲／黃東萍（中國）、葉宏蔚／詹又蓁（中華台北）