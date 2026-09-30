亞運會2026電競直播｜《英雄聯盟》分組賽 Faker領韓國對香港
名古屋亞運電競項目最觸目賽事《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）今日展開，身處B組的香港隊今日會出戰3場賽事，其中最後一場將硬撼由電競界傳奇名人Faker（李相赫）領軍的韓國隊。
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港隊身處的B組今早先進行了兩場賽事，頭場以先擊敗印度，第二場則不敵中華台北。港隊派出的選手為鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖。
第三場港隊面對衛冕的韓國隊，由電競界的「GOAT」Faker（李相赫）領軍，其他隊友還包括Zeus、Canyon、Zeka、Gumayusi、Keria，今早先後擊敗中華台北及印度後，暫時以全勝姿態位列榜首。值得一提是Faker頭場對中華台北先列後備。
名古屋亞運電競賽程
日期
香港時間
項目
運動員
9月30日
08:00
《英雄聯盟》小組賽
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
09:30
《第五人格》 8強
陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單
香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：
《魔法氣泡》
eSports Puyo Puyo Champions
余穎廉
《街霸6/鐵拳8/拳皇》
黃育祥、葉文豪、李衍熙
寶可夢大集結
Pokemon UNITE
陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢
王者榮耀
Honor of Kings
鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶
英雄聯盟
League of Legends
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
無盡對決
Mobile Legends: Bang Bang
陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚
跑車浪漫旅7（GT7）
黃啟軒
第五人格 Identity V
陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威
永劫無間電腦版 Naraka: Bladepoint PC version
陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒
eFootball
陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）