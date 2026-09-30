亞運會2026電競直播｜《英雄聯盟》分組賽　Faker領韓國對香港

名古屋亞運電競項目最觸目賽事《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）今日展開，身處B組的香港隊今日會出戰3場賽事，其中最後一場將硬撼由電競界傳奇名人Faker（李相赫）領軍的韓國隊。



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港隊身處的B組今早先進行了兩場賽事，頭場以先擊敗印度，第二場則不敵中華台北。港隊派出的選手為鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖。

第三場港隊面對衛冕的韓國隊，由電競界的「GOAT」Faker（李相赫）領軍，其他隊友還包括Zeus、Canyon、Zeka、Gumayusi、Keria，今早先後擊敗中華台北及印度後，暫時以全勝姿態位列榜首。值得一提是Faker頭場對中華台北先列後備。

名古屋亞運電競賽程

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單 香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月30日 08:00 《英雄聯盟》小組賽 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖 09:30 《第五人格》 8強 陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單

香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：