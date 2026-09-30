亞運會2026電競直播｜《英雄聯盟》分組賽　Faker領韓國對香港

撰文：陳智深
出版：更新：

名古屋亞運電競項目最觸目賽事《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）今日展開，身處B組的香港隊今日會出戰3場賽事，其中最後一場將硬撼由電競界傳奇名人Faker（李相赫）領軍的韓國隊。

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港隊身處的B組今早先進行了兩場賽事，頭場以先擊敗印度，第二場則不敵中華台北。港隊派出的選手為鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖。

第三場港隊面對衛冕的韓國隊，由電競界的「GOAT」Faker（李相赫）領軍，其他隊友還包括Zeus、Canyon、Zeka、Gumayusi、Keria，今早先後擊敗中華台北及印度後，暫時以全勝姿態位列榜首。值得一提是Faker頭場對中華台北先列後備。

名古屋亞運電競賽程

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單

香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月30日

08:00

《英雄聯盟》小組賽

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

09:30

《第五人格》 8強

陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單

香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026電競｜香港隊名單

《魔法氣泡》

eSports Puyo Puyo Champions

余穎廉

《街霸6/鐵拳8/拳皇》

黃育祥、葉文豪、李衍熙

寶可夢大集結

Pokemon UNITE

陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢

王者榮耀

Honor of Kings

鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶

英雄聯盟

League of Legends

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

無盡對決

Mobile Legends: Bang Bang

陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

跑車浪漫旅7（GT7）

黃啟軒

第五人格 Identity V

陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

永劫無間電腦版 Naraka: Bladepoint PC version

陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒

eFootball

陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

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