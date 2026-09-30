亞運會︱高爾夫球港將許龍一打出一桿入洞　上屆奪金今屆再爭佳績

亞運會2026高爾夫球項目今日（30日）展開，港將許龍一（Taichi Kho）3年前在杭州首戰亞運便在男子個人賽贏得金牌，亦在男子團體賽夥拍隊友黑純一、張雄熙和伍城鋒摘銅，今屆再次為香港力爭獎牌，首日賽事便在第7洞打出精彩的一桿入洞。



亞運會2026．高爾夫球︱上屆男子個人賽金牌得主許龍一，再次為香港出戰。（Getty Images）

亞運會高爾夫球項目賽採取標準的國際賽打法，比賽分為4日、每日舉行1輪18洞賽事，選手合計在72洞累積最少總桿數者勝出。

名古屋亞運會2026高爾夫球｜許龍一上屆獲得1金1銅。（資料圖片）

亞運會2026．高爾夫球︱港將許龍一上屆初戰亞運即奪金

25歲的許龍一為中日混血兒，由15歲開始已代表香港參賽，他在2023年1月成為職業高球手，同年3月已首度贏得亞洲巡迴賽事冠軍，成為香港第一人。上屆他在杭州亞運贏得男子個人賽金牌及男團銅牌，今屆再次力爭佳績。今屆名古屋亞運，他在首日賽事發揮未算太順利，標準桿70桿的頭18洞，他打出總成績69桿，暫時以低標準桿一桿（-1）並列第13位。

亞運會2026．高爾夫球︱許龍一首日賽事在第7洞打出一桿入洞。（Getty Images）

許龍一首日賽事已有亮點 第7洞打出一桿入洞

不過他在第7洞這個距離183碼的標準桿3桿洞，卻能打出甚為罕見的一桿入洞（hole-in-one）。許龍一氣定神閒地發球，瞄準目標大桿一揮，小球在空中劃出漂亮弧線後，猶如裝上「導航」般直飛向洞口，在果嶺落地只輕輕彈一彈即迅速溜進洞中，看得入場觀眾「嘩嘩聲」後隨即齊齊拍掌，遠遠看到情況的許龍一亦高舉右手慶祝。

【亞運2026．許龍一打出一桿入洞圖輯】（點圖放大）

首日賽事後，中華台北球手王偉軒、日本主場球手比嘉一貴均打出低標準桿5桿（-5），暫時並列榜首。另一港將張雄熙以低標準桿2桿（-2）並列第9，與許龍一同樣有機會為港隊再次爭取獎牌。