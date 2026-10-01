亞運會2026｜朱浚瑋角逐男子全能賽　三項過後暫列次席

李思穎/梁穎儀在女子麥迪遜賽最後一刻反壓中國奪得亞運銀牌，香港單車隊今日（1日）尚有朱浚瑋角逐男子全能賽。他於三項之後暫列次席，稍後將出戰最後一項的記分賽。本文持續更新朱浚瑋最後賽果。

趙子晉伊豆現場直擊



全能賽共有四個細項：捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽，累積總分最高者勝。

全運單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）

第一項捕捉賽，朱浚瑋排名第一，豪取40分，總排名列第一。第二項配速賽，朱浚瑋再有好表現，在第2、第15及第19圈取得衝刺分，並超圈成功再取20分，他在配速賽取得23分，兩項之後取得總分76分，與日本的梅澤幹太同分，以捕捉賽成績較佳暫列第一。

第三項淘汰賽，每隔一圈便會淘汰當時最後一名的車手。鬥到最後只剩朱浚瑋、梅澤幹太及烏茲別克的Sergey ROSTOVTSEV，朱浚瑋最後一名過衝刺點遭到淘汰， 以第三名完成淘汰賽，獲得34分，總分為114分；梅澤幹太雖然以第二名完成淘汰賽，不敵Sergey ROSTOVTSEV，但他在淘汰賽擸得40分，以總分116分反壓「朱仔」，暫列榜首。

亞運場地單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）

第四項記分賽，每個衝刺分都會加入總分，主宰勝負。朱浚瑋在第一個衝刺圈搶得1分，梅澤幹太未有分數，「朱仔」追至落後1分，以總分115分緊守次席。

楊礎搖、程嬿珊 – 女子爭先賽

楊礎搖昨日經歷競輪賽準決賽「炒車」意外，休息一晚後今日出戰個人今屆最後一項爭先賽。她在200米資格賽踩出10.979秒，排名第8，與踩出11.035秒、排名第10的程嬿珊一同晉級1/16決賽。1/16決賽，楊礎搖面對中華台北的劉尚盈，楊踩出11.748秒，力壓踩出11.812的劉，晉級1/8決賽；程嬿珊亦順利晉級1/8決賽。

女子爭先賽今日將鬥至1/8決賽，明日才決出金牌。