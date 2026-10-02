亞運會2026｜李思穎全能賽衝金　翁浚皓競輪賽無緣獎牌

李思穎、杜棹熙等港將在亞運場地單車煞科日力爭金牌，本文持續更新港隊戰況。

李思穎昨日夥拍梁穎儀在女子麥迪遜摘銀，今日（2日）她獨自出戰女子全能賽，完成三項賽事後暫列次席。

趙子晉伊豆現場直擊



李思穎 - 女子全能賽

全能賽共分四個細項，包括捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽，累積分數愈高者勝出。

今日上午先鬥捕捉賽及配速賽，李思穎分別以第三名及第一名完成，在積分榜以76分排第一，日本勁敵梶原悠未同樣累積總分76分，但因配速賽僅排第二，故總排名亦緊隨李思穎其後，暫列次席。

亞運場地單車｜李思穎。（趙子晉攝）

第三項淘汰賽，每屆一圈便會淘汰最後一名車手。李思穎踩得非常穩定，與梶原悠未及烏茲別克的Nafosat KOZIEVA成為最後三人，不過李思穎「尾三」被淘汰，梶原悠未最後壓過Nafosat KOZIEVA衝線，李思穎完成三項比賽後跌落第二，總分為112分，落後榜首的梶原兩分，哈薩克的Rinata SULTANOVA以106分暫列第三。

亞運場地單車｜李思穎。（趙子晉攝）

最後一項記分賽，車手在衝刺圈所得積分將直接計入總分，所以記分賽被視為主宰全能賽最終賽果的關鍵。女子全能賽的記分賽設有八個衝刺圈，前四衝過衝刺圈的車手，分別獲得5、3、2、1分，最後一個衝刺圈得分雙計。

即將來到第一個衝刺圈，李思穎發動攻勢，但不成功，梶原悠未第一名衝線，有5分進帳，中國的陳寧、烏茲別克的KOZIEVA Nafosat及韓國辛枝恩（SHIN Jieun）分別得到3分、2分和1分。

第二個衝刺圈，李思穎過線前被梶原悠未壓過，僅以次名衝線，梶原的總分累積至126分，李思穎為115分，Nafosat KOZIEVA以107分排第三。第三個衝刺圈，梶原再次後上搶得5分，陳寧及Nafosat KOZIEVA排第二及第三，哈薩克SULTANOVA Rinata排第四，李思穎未得分數。

比賽即將過半，李思穎要在總分上追趕梶原悠未，就要把握機會發動攻勢。李思穎在第四圈差點以第二名過線，惟梶原關鍵時刻又壓住她，四個衝刺圈過後，梶原以134分繼續領先，李思穎以117分排第二。

哈薩克車手SULTANOVA Rinata在第五個衝刺圈領放衝得5分，李思穎一分未得，但依然在積分榜緊守次席，不過僅領先SULTANOVA Rinata 4分。SULTANOVA Rinata繼續獨自領放，李思穎奮力追趕，SULTANOVA Rinata衝得5分，李思穎亦有3分進帳，總成績依然保持第二。

楊礎搖、程嬿珊 - 女子爭先賽

楊礎搖及程嬿珊昨日在1/8復活賽「死而復生」，今日出戰8強。程嬿珊遇上中國勁敵苑麗穎，以場數0：2落敗；楊礎搖對日本的佐藤水菜，亦以場數0：2不敵。兩人在下午出戰5至8名名次賽，最終楊礎搖以第6名完成，程嬿珊則取得第8名。女子短途隊完成今屆所有賽事。

亞運場地單車。（趙子晉攝）

翁浚皓、杜棹熙 - 男子競輪賽

翁浚皓和杜棹熙出戰今屆第三項賽事，杜於首圈小組賽以第一名晉級，翁浚皓只得第五，跌落復活賽，猶幸他於復活賽取得第二名，躋身準決賽。準決賽下午2時09分展開，杜棹熙和翁浚皓身處同一組，最終翁以10.414秒第三名衝線，險勝10.419秒的杜棹熙，殺入決賽。

來到決賽，在牽引車離開後，日本隊率先發動攻勢，翁浚皓嘗試緊跟，但未成功之餘更被對手迫到不利位置，無法突圍，最終只能以第六名完成賽事，無緣獎牌。馬來西亞38歲老將阿旺後上摘金，中國的李志偉及謝涵分奪銀牌及銅牌。