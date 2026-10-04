亞運會2026︱中日韓再列獎牌榜三甲 中國169金稱霸 香港晉前十
撰文：吳慕兒
出版：更新：
2026亞運會曲終人散，獎牌榜以列形勢與上屆大同小異，中國、日本、韓國、印度、烏茲別克再次位列前五名，中國以169金89銀83銅共341面獎牌，自1982年新德里亞運以來連續12屆排榜首，寫下境外亞運最佳成績。香港隊以11金19銀24銅共54面獎牌，創下亞運歷屆最佳成績的同時，亦能夠在獎牌榜打入前十名，排第九位。
中國今屆亞運奪169金創境外最佳 傳統強項保優勢 新興項目有驚喜
中國隊再次在亞運展現實力，強項跳水包辦全部10面金牌，游泳、射擊、田徑等「傳統優勢項目」亦延續強勢，場地單車亦收穫6金，同時在高爾夫球、霹靂舞等新興項目取得突破，高爾夫球獲男、女團金牌，霹靂舞獲女子組金牌。
中國男足時隔28年再上亞運頒獎台 女足銅牌戰失利
就連足球項目亦有驚喜，中國在男子足球銅牌戰與烏茲別克在法定時間踢成2：2，門將李昊在互射十二碼兩次撲救，領中國贏4：3，時隔28年再度站上亞運男足頒獎台，同時亦是自2002年男足改制由U23代表隊參賽至今中國隊首次獲得亞運男足獎牌。較為可惜的是，中國女足4強不敵朝鮮，銅牌戰再負韓國，無緣踏上頒獎台。
香港晉身2026名古屋亞運會獎牌榜前十位
排名／國家
金
銀
銅
總數
1. 中國
169
89
83
341
2. 日本
83
95
91
269
3. 韓國
39
43
68
150
4. 印度
21
27
37
85
5. 烏茲別克
21
25
24
70
6. 伊朗
19
18
15
52
7. 泰國
18
13
21
52
8. 哈薩克
12
24
48
84
9. 香港
11
19
24
54
10. 巴林
11
5
6
22