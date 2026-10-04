亞運會2026︱中日韓再列獎牌榜三甲　中國169金稱霸　香港晉前十

2026亞運會曲終人散，獎牌榜以列形勢與上屆大同小異，中國、日本、韓國、印度、烏茲別克再次位列前五名，中國以169金89銀83銅共341面獎牌，自1982年新德里亞運以來連續12屆排榜首，寫下境外亞運最佳成績。香港隊以11金19銀24銅共54面獎牌，創下亞運歷屆最佳成績的同時，亦能夠在獎牌榜打入前十名，排第九位。



2026名古屋亞運會，中國和香港均創下佳績。（路透社）

中國今屆亞運奪169金創境外最佳 傳統強項保優勢 新興項目有驚喜

中國隊再次在亞運展現實力，強項跳水包辦全部10面金牌，游泳、射擊、田徑等「傳統優勢項目」亦延續強勢，場地單車亦收穫6金，同時在高爾夫球、霹靂舞等新興項目取得突破，高爾夫球獲男、女團金牌，霹靂舞獲女子組金牌。

中國隊在男足銅牌戰互射十二碼勝烏茲別克，時隔28年再踏亞運頒獎台。（路透社）

中國男足時隔28年再上亞運頒獎台 女足銅牌戰失利

就連足球項目亦有驚喜，中國在男子足球銅牌戰與烏茲別克在法定時間踢成2：2，門將李昊在互射十二碼兩次撲救，領中國贏4：3，時隔28年再度站上亞運男足頒獎台，同時亦是自2002年男足改制由U23代表隊參賽至今中國隊首次獲得亞運男足獎牌。較為可惜的是，中國女足4強不敵朝鮮，銅牌戰再負韓國，無緣踏上頒獎台。

香港隊在亞運會2026表現出色，寫下獎牌新紀錄，獎牌榜名列第九位。（路透社）

香港晉身2026名古屋亞運會獎牌榜前十位