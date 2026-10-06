青奧2026｜何承謙首戰青奧劍指金牌　港隊派15人往室內加爾參賽

撰文：李思詠
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名古屋亞運才剛落幕，香港運動員即將再為另一個大型綜合運動會而戰。青年奧運會將於2026年10月31日至11月13日在塞內加爾首都達卡舉行，香港隊將派出15名運動員出戰12個項目，當中包括男子花劍的何承謙（細孖）。他表示「師兄」蔡俊彥」（Ryan）著他突破劍擊在青奧的最佳往績，「之前是Ryan拿了個人賽銀牌，要突破就是拿金牌了」。

文體旅局長羅淑佩（前排左二）向青奧2026香港代表團授旗。（港協暨奧委會提供）

今匡青奧共設25個大項賽事，約有2700名15至17歲的香港運動員參賽。香港隊今屆派出15人角逐，游泳的文薈喬、劍擊的何承謙及乒乓球的蘇籽童都是今屆亞運代表團成員。挾着世錦賽及亞運團體銀牌出戰青奧，細孖直言青奧的目標是金牌：「師兄Ryan叫我要突破他的成績，他之前拿的是銀牌，要突破就是金牌了。」他續說：「經過世錦賽和亞運之後，我的抗壓力提高不少，今次出戰青奧都比較有信心，目標首先是4強，希望最終如師兄所願。」細孖之前出外比賽也曾踏足非洲大地，但塞內加爾達卡則是第一次，他表示將會帶杯麵、熱水煲、枕頭套等前往當地，「比較着重衛生，不過之前去印度打亞錦都沒事，相信今次也問題不大」。

何承謙完成亞運後放假一周，今周已重投訓練，月中將先鬥世界盃日本站，再競逐青奧，之後又有世界盃西班牙站。（李思詠攝）

香港隊在今屆青奧派出15名運動員角逐游泳、田徑、羽毛球、拳擊、單車、霹靂舞、劍擊、賽艇、乒乓球、三項鐵人、滑浪風帆及武術賽事。自2010年首次舉辦青奧以來，港隊累積2銀6銅，雖然劍擊隊的蔡俊彥、錢其樞與佘繕妡，以及羽毛球的吳芷柔都曾夥拍其他國家的選手摘金，但因是跨國組合，並未計算入大會正式獎牌榜。

青奧2026香港代表團名單

游泳

劉礎迪、文薈喬

劍擊

何承謙

田徑

區皓駿

賽艇

蔡震、陳慧希

羽毛球

葉心悠

乒乓球

黎騏豪、蘇籽童

拳擊

陳亦懃

三項鐵人

吳悅曦

單車

李昀俊

滑浪風帆

吳海迪

霹靂舞

林昕辰

武術

潘浩然

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