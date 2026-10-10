跑鞋推薦2026/2027｜ASICS Nike等跑鞋最新上架｜資深跑手實測

【跑鞋推薦2026/2027】跑鞋推薦合集，包括ASICS、Nike、adidas、On、New Balance等各大品牌，有資深跑手親身實測，亦有最新上市跑鞋款式資訊，無論是跑步減肥健身一族、跑步新手還是資深馬拉松跑手，買鞋前不妨先閱讀文中的詳細測試報告和鞋評。

2026年10月，正式進入長跑季節，兩大品牌adidas和Nike帶來最新競速碳板鞋：adidas ADIZERO PRO 5及Alphafly 4。



跑鞋推薦｜Nike Swooshfly

2027年2月上架

Swooshfly的針對客群是「首次挑選比賽日鞋款的跑手」，Nike強調這雙跑鞋並非現有競速鞋款的簡化版，而是全新類型的超級跑鞋，結合高階競速賽鞋的輕量腳感與能量回饋，同時具備舒適度與穩定性。

根據Nike官方資料拆解全新Swooshfly的設計：

1. 鞋面：隨形貼合的全新鞋楦、中足束帶、比賽專用鞋帶及立體腳跟穩定器，提供穩固的包覆力。鞋舌與加厚鞋領提升舒適度，以半透明Vaporweave編織材質製作的鞋面，在腳趾位置還有額外防護；

2. 中底：全新Nike SkyX超臨界泡棉，配合專門設計的碳纖維Flyplate，兩者相輔相成，為跑手提供回彈和推進，有助步履轉換；

3. 外底：以雙重橡膠製成複合材質外底（包括前足的 GOATEK），在關鍵部位提供抓地力。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Swooshfly。（公關提供）

Nike以「5公里到馬拉松」為Swooshfly定位，並指Swooshfly的價格較其他碳板跑鞋親民。根據Complex.com等外國網站，Swooshfly售價為145美元。跑鞋將於2027年2月上市。

跑鞋推薦｜Nike Apex

2027年1月上架

Nike Apex是品牌旗下全新型號，取代Alphafly系列成為Nike最頂級競速碳板賽鞋。跑手最關心Nike在這對跑鞋出了哪些「大絕」：

1. 前足配置最多Air氣墊：可見式雙層Air Zoom厚底，是Nike史上前足配置最多Air氣墊的跑鞋。Air Zoom系統上方搭載倒波浪狀加高碳纖維 Flyplate，配合全新ZoomX LT中底泡棉，回彈、推進與穩定性兼備；

2. 零足跟差：40毫米厚的Apex中底，足跟差（Heel to toe drop）是零！品牌這樣描述中底效能：「有別於傳統競速鞋，採用零高低差的幾何結構，鞋根和前足的鞋底厚度皆為40毫米，創造出平衡的跑步腳感，讓跑手全程都享有穩定支撐力。加倍緩震厚底設計可大幅提升能量回傳效果，同時保持精英馬拉松跑手所需的靈敏感受。」零足跟差的中底效果如何，有待Apex正式上市後的跑手試後感，但這設計無疑是Nike一大押注。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Apex。（公關提供）

至於跑鞋其他部份，外底結合GOATEK與Fast Shot技術，僅針對跑手有需求的部分提供抓地力，以減輕跑鞋重量；鞋面採用Flyknit X材質，針織鞋領緊密包覆，鞋籠內亦與無鞋墊構造。

Nike Apex將於2027年1月在nike.com和指定零售門市發售。

跑鞋推薦｜Nike Alphafly 4

2026年10月上架

距離Alphafly 3面世已經三年，Nike終在2026年推出Alphafly 4。根據品牌資料，Alphafly 4作為Nike其中一款旗艦競速碳板鞋，今代有三項更新：

1. 鞋面使用全新的Atomknit技術，提升跑鞋與雙腳的貼合度；

2. 全新ZoomX LT泡棉，相比標準ZoomX泡棉輕17%；全新ZoomX LT泡棉與 ZoomX結合，分層配置於Flyplate碳纖維板的上下方，兼備緩震、推進與回彈效能；

3. 使用全新Fast Shot外底，提升抓地力，有助跑者發揮速度。

Nike官方表示，Alphafly 4的能量回饋比上一代提升 10%，重量減輕5%（男裝US 8.5）。跑鞋現已於Nike.com限量發售，10月29日在香港推出。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Alphafly 4。（公關提供）

除了Alphafly 4，Nike亦預告了稍後將進一步更新跑鞋矩陣。最頂級競速賽鞋Apex將於2027年1月面世，適合追求紀錄的高階跑手；緩震跑鞋Swooshly則於2027年2月上市，適合入門跑手輕鬆慢跑。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Alphafly 4。（公關提供）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-SLOWCUSH

2026年10月上架

GEL-SLOWCUSH是ASICS全新型號慢跑鞋，「鞋如其名」，這雙跑鞋專為輕鬆跑、恢復跑及低強度訓練而設，適合入門跑手。

GEL-SLOWCUSH的中底使用全新FF LUXE PLUS中底泡棉，後跟配備全新PureGEL PLUS科技，比上一代的PureGEL更輕更軟，為以後跟落地為主的初階跑手提供緩震功能，着地更平穩順暢。鞋面採用透氣的工程網布，加厚鞋舌提升包覆力；外底則採用Hybrid ASICSGRIP，結合ASICSGRIP抓地橡膠與AHARPLUS耐磨材質，加強外底耐用度。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS GEL-SLOWCUSH。（公關提供）

+ 5

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5

2026年9月上架

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3在2026年大放異彩，突破2小時的人類馬拉松大關。這對跑鞋堪稱「絕對神級」，只有少數跑手力足駕馭，品牌將PRO EVO 3的科技注入ADIZERO ADIOS PRO 5，跑鞋已於9月上將這項突破性科技融入最新一代的超級跑鞋。

PRO 5以超輕量物料製造，鞋跟位置的反光設計非常「吸睛」，跑鞋有兩大更新值得留意：

1. 使用了PRO EVO 3的ENERGYRIM全新碳纖維環型片，取代之前的柱狀ENERGYRODS，環型結構能增添空間注入更多LIGHTSTRIKE PRO泡綿，提升穩定性與推進力；

2. 全新設計LIGHTLOCK 2.0鞋面，透氣區塊、內部支撐帶及鞋跟結構均有升級，提升跑鞋與雙腳貼合度。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（公關提供）

根據官方資料，PRO 5平均重量僅約177克（男裝UK 8.5），比上一代 PRO 4減輕23克，ENERGYRIM配合LIGHTSTRIKE PRO的回彈效能，比PRO 4提升9%。