花劍世界盃｜何承謙梁千雨肩負重任　率張家朗蔡俊彥撼意軍爭銅牌

何承謙在昨日的花劍世界盃高松站個人賽憑擊敗世界第五的飯村一輝打出驚喜後， 17歲的他今日（18日）夥拍三名「師兄」張家朗、蔡俊彥及梁千雨出戰團體賽。香港男花連贏英國和韓國，殺入4強，惟以38：45不敵俄羅斯，將轉戰銅牌戰。

本文持續更新香港男子花劍隊戰況。



香港Vs意大利銅牌戰持續更新

香港男子花劍隊：張家朗（左起）、蔡俊彥、何承謙、梁千雨。（資料圖片；趙子晉攝）

香港男花以7月世錦賽亞軍兼早前亞運銀牌的原班陣容出戰，何承謙（細孖）再次「守尾門」。港隊今站直入16強，與英國爭奪8強席位，何承謙打頭陣雖以4：5不敵占美曲克（Jaimie Cooke），但張家朗在第二回合險勝David Sosnov 6：4，為港隊反先10：9。蔡俊彥第三回合出場面對Harry Bird打出5：1，港隊完成頭三分一賽事領先15：10。

蔡俊彥和張家朗之後曾於單回合比分落敗，但無損港隊本身已經奠定的優勢，最終港隊以45：31擊敗英國，晉級8強。

張家朗。（資料圖片；趙子晉攝）

8強的對手是韓國。值得留意的是張家朗在這一仗只曾於第二回合上陣對CHOI Hyeokjun，以5：9落敗，手肘傷患明顯仍然困擾他。同樣有傷的蔡俊彥在第三回合以4：6不敵HAN Jeongweon，港隊一度落後14：15。

猶幸梁千雨和何承謙在之後的發揮出色，港隊最終以45：33擊敗韓國，將與力克美國的俄羅斯爭奪決賽席位。

何承謙、蔡俊彥。（資料圖片；趙子晉攝）

相比16強及8強，港隊在4強鬥俄羅斯的陣容排序有變，以擅長鬥俄羅斯的蔡俊彥（Ryan）代替何承謙打頭陣。Ryan在首回合不負眾望，以5：2輕取K保路達捷夫（Kirill Borodachev）。緊接出場的何承謙（細孖）面對巴蘭尼哥夫（Egor Barannikov），一度領先8：3，雖然對方追至6：9，但細孖穩住戰局，以10：6的比分把比賽交給第三回合上陣的梁千雨。

梁千雨的對手是A保路達捷夫（Anton Borodachev）。他被追至10：11，雖憑一記「單燈」稍稍拉開至12：10，但A保路達捷夫搶攻令梁千雨捱打，俄羅斯反先14：13。梁千雨此時依然主動上前，助港隊以14：15完成此局，比分變成均勢。

梁千雨。（中國香港劍擊總會）

第四回合，蔡俊彥對巴蘭尼哥夫。雙方展開激戰，巴蘭尼哥夫曾領先18：16及19：17，但Ryan緊追不讓港隊多失，一度追平19：19，不過巴蘭尼哥夫以一記「單燈」終結第四回合，港隊繼續以1分落後。

梁千雨在第五回合面對K保路達捷夫，先以一波3：0攻勢助港隊反先22：21。雖然K保路達捷夫追平22：22，不過千雨在這個回合打得非常勇銳，緊接再連取3分，單局6：1的比分助港隊以25：22反先。

何承謙在第六回合對A保路達捷夫打得艱辛，被對手反先28：26。儘管他保持敢於進攻的打法，但未能攻破A保路達捷夫的防守，「細孖」單回合輸2：8，港隊再度落後，比分為27：30。

蔡俊彥。（資料圖片；趙子晉攝）

比賽進入最後三分一，梁千雨對巴蘭尼哥夫必須力追，他由27：30追至30：31，不過對手之後連取4分，港隊七個回合過後落後30：35。俄羅斯得勢不饒人，蔡俊彥在第八回合對A保路達捷夫，被對手打出一波3：0的攻勢，令港隊大幅落後31：38。蔡俊彥追回1分後，雙方交鋒極多，惟他未能平反敗局，港隊此時落後32：40，交由「細孖」壓軸對K保路達捷夫。

兩名左手將在最後一個回合對決，何承謙甫上場已被K保路達捷夫拉開至10分差距。一記爭議比分令港隊由34：42變33：43，「細孖」未因此而影響戰意，打到末段仍鬥心兼韌力十足，追至37：44時兩人打出「雙燈」，翻看錄像後判給港隊，打成38：44，不過此時再次出現爭議，裁判判俄羅斯贏45：38。港隊教練Gregory Koenig及張家朗分別與裁判及俄羅斯教練交涉甚久，但未能影響戰果，港隊4強落敗後轉戰銅牌戰。