乒乓球亞錦賽︱港隊男、女團8強止步　雙打強勢持續3對組合晉16強

2026年亞洲乒乓球錦標賽，港隊成員周三（21日）多線出擊，可惜在男子及女子團體賽8強均告敗陣，無緣獎牌。吳詠琳、杜凱琹、蘇籽童女單64強均順利過關，兩對混雙組合在32強分別直落3局擊敗對手，晉身16強。



上屆乒乓球亞錦賽港隊在男團獲得亞軍，創歷來最佳成績。（乒總之友Facebook）

港隊男團8強0：3負中華台北止步 上屆歷史性獲銀牌

上屆乒乓球亞錦賽，香港男團歷史性打入決賽，終獲銀牌寫下最佳成績。今屆8強遇上中華台北，即使世界排名第六的林昀儒未有參賽，港隊面對陣容非常年輕的中華台北隊，卻難逃出局噩運。港隊第一場由「老大哥」黃鎮廷對台灣17歲新星郭冠宏，雖然首局先贏11：8，但隨即連輸3局，以1：3落敗。第二場陳顥樺對馮翊新，同樣以1：3告負。第三場林兆恒與18歲的徐絃家戰況激烈，林兆恒落後1：2劣勢中以一局11：5追平，決勝第五局林兆恒力戰以9：11敗陣，局數2：3不敵徐絃家，港隊隨即以0：3負中華台北，無緣準決賽。港隊落敗後，會跌入第五至八位名次賽，先要對戰伊朗，再跟印度或哈薩克力爭佳績。

乒乓球亞錦賽︱杜凱琹為港隊女團取得一分，但仍負中華台北8強止步。（資料圖片／新華社）

港隊女團8強1：3負中華台北 同樣無緣準決賽

女團港隊同樣在8強對戰中華台北，台灣「一姐」鄭怡靜與林昀儒一樣，連月大戰下未有參賽。第一場杜凱琹與簡彤娟鬥到第五局，「阿杜」以11：6獲勝，局數3：2險勝為港隊取得第一分。第二場蘇籽童與葉伊恬亦要打到決勝局，港將以9：11落敗，兩隊大分戰成1：1。第三場吳詠琳對彭郁涵，局數1：3告負。第四場杜凱琹再度上陣，雖以11：7先勝首局，葉伊恬以12：10、11：6、11：4連贏3局反勝，港隊女團1：3負中華台北，8強止步。港隊女團在第五至八位名次賽，先要對新加坡，再跟印度或泰國爭勝。

乒乓球亞錦賽︱被列為混雙頭號種子的黃鎮廷／杜凱琹輕鬆晉身16強。（資料圖片／新華社）

女單3港將晉級32強 3對雙打組合齊過關

港隊即使在男、女團體賽均失利，但雙打方面保持水準，男雙組合姚鈞濤／林兆恆3：0擊敗卡塔爾組合，率先晉身16強。被列為賽事3號種子的黃鎮廷／陳顥樺，周四才跟印尼組合爭晉級。而兩對混雙組合在32強同樣輕鬆過關，被列為賽事頭號種子的黃鎮廷／杜凱琹以11：7、11：9、11：5直落3局擊敗伊朗組合，周四與新加坡年輕組合郭勇／黎明映爭入8強；5號種子姚鈞濤／吳詠琳對吉爾吉斯組合僅花13分21秒便以11：3、11：6、11：4、局數3：0輕勝，可是16強須硬撼中國組合袁勵岑／王藝迪。

乒乓球亞錦賽︱吳詠琳女單64強過關，但下場要跟張本美和爭入16強。（資料圖片／新華社）

女單64強方面，吳詠琳與印尼球手Almaira Nebuchadnezzar打足5局，以局數3：2過關，可是下場便要硬撼頭號種子、日本球手張本美和。杜凱琹對孟加拉的Sadia Mou，則以局數3：0晉級，32強會與韓國新星朴架泫爭晉級。 小將蘇籽童以3：1挫韓國的柳是宇，下一場硬撼日本的長﨑美柚。餘下兩名女單港將，江芷林0：3負韓國李多恩，李凱敏亦以0：3負王藝迪，齊在64強止步。

男單128強方面，黃鎮廷、姚鈞濤、林兆恒周二均已順利晉級；今日關文皓亦以3：0擊敗馬來西亞球手嚴錦正晉級。

乒乓球亞錦賽香港隊陣容 男團 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓 女團 杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏 混雙 黃鎮廷／杜凱琹；姚鈞濤／吳詠琳 男雙 黃鎮廷／陳顥樺；姚鈞濤／林兆恒 女雙 杜凱琹／吳詠琳；蘇籽童／江芷林 男單 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓 女單 杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏

香港隊今次的男子隊陣容為：黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓；女子隊為：杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏。 上屆賽事只設男、女團項目，港隊在男團首度晉身決賽，獲亞軍寫下歷來最佳成績，女團則獲第7名。今屆港隊以最強陣容參加全數7個項目，再次力爭佳績。

乒乓亞錦賽直播連結：https://www.youtube.com/@attulive6613/featured