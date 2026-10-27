WTT蒙彼利埃冠軍賽︱孫穎莎歸隊王楚欽續缺陣　杜凱琹鬥早田希娜

中國乒乓球三大星將王楚欽、孫穎莎、王曼昱全數缺席上周舉行的亞洲乒乓球錦標賽，今周法國上演的WTT蒙彼利埃冠軍賽，孫穎莎、王曼昱將重回賽場，但王楚欽繼續因傷避戰，成為唯一缺席的世界前十球手。



避戰亞錦賽的孫穎莎，復出參加WTT蒙彼利埃冠軍賽。（路透社）

WTT蒙彼利埃冠軍賽奪冠可獲1000積分，是亞運會、亞錦賽的兩倍，但只設有男單、女單兩項，除受傷未能參加的王楚欽外，全球高手悉數參戰。即使持續避戰下跌至世界排名第五，王楚欽依然是國乒男單排名最高一人，因此在他缺陣下，中國在今次賽事的最高排名的種子球手，已是世界排名第九位的賽事8號種子林詩棟。

WTT蒙彼利埃冠軍賽，國乒主將王楚欽繼續缺陣。（路透社）

國乒在男單派出林詩棟、溫瑞博、周啟豪、向鵬、梁靖崑5位球手，女單由王曼昱、孫穎莎、蒯曼、王藝迪、陳幸同、陳熠6位球手參賽。女單世界排名39位的杜凱琹，是港隊唯一代表，她今晚（27日）在女單32強硬撼6號種子、日本的早田希娜。

王曼昱復出參加WTT蒙彼利埃冠軍賽。（路透社）

WTT蒙彼利埃冠軍賽參賽種子球手（按第1至8位種子順序）：

男單：松島輝空、菲歷斯勒邦、張本智和、莫利加特、林昀儒、卡達雲奴、阿歷斯勒邦、林詩棟

WTT蒙彼利埃冠軍賽，杜凱琹首圈鬥早田希娜。（資料圖片/新華社）

女單：王曼昱、孫穎莎、張本美和、王藝迪、蒯曼、早田希娜、陳幸同、佐藤瞳