從未參加過亞青及世青賽，21歲的劉綺程（Chloe）憑一股衝勁投身全職行列，全運會前殺入本地前四，參加過全運會﹑名古屋亞運，早前更與隊友一同創造歷史，在開羅站世界盃殺上頒獎台。劉綺程的位置舉足輕重，每場打足，縱然偶有因緊張而失準，但她隨即及時調整，是不可或缺的功臣之一。

從全運會至今的一年間，劉綺程的劍擊生涯看似比以往順遂得多，只是箇中辛酸不足為外人道。旁人看到她在劍道的進步，更是關於自我成長的一課。

攝影：趙子晉



自國際賽開季以來，港隊女子佩劍的行程排得密密集集，僅從埃及回港，休息數天便飛往法國集訓。短短回港的數天中，佩劍女將們更要出戰本地的「康文署劍擊公開賽」，劉綺程殺入決賽不敵薛雅致，連續兩次本地賽摘亞軍，同時穩站本地排名次席。

（趙子晉攝）

時間回到上年的夏天，劉綺程在本地公開賽會長盃初嘗冠軍滋味，同時躋身本地前四，鎖定全運會資格，青少年階段錯過世青、亞青等大賽，亦是她人生首次參加的大賽。自此起的一年間，劉綺程參加過全運會、名古屋亞運、世錦賽以及不同的世界盃分站。上星期的開羅站世界盃，劉綺程與薛雅齊、朱詠翹、曾悅澄創下歷史，摘下香港佩劍史上首面世界盃團體獎牌。

（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

從團體不入到世界盃獎牌，劉綺程的運動員生涯在這一年間順遂不少，「旁人眼中看來很順，只是不順的時候大家看不見.....」為了爭奪全運席位，劉綺程全運前一季國際賽發揮不了水平，大多小組賽止步。

挫折往往是令人成長的契機，作為全職運動員的訓練量必定足夠，成績好壞通常關乎心態，Chloe急於證明自己，太在意成績本身，反而出現反效果。劉綺程自我反思，太執着別人眼光，才是拖着自己後腿的最大原因。

（趙子晉攝）

「經過該季，愈想證明自己，反而打得愈差，原來以這個心態是不可行，那麼要尋求解決方法。不要再執着別人眼光，向別人證明自己其實不重要，只要自己做好便可，抱持這心態應戰，慢慢愈打愈順。」

面對挫敗，劉綺程並非是那種享受沉浸在傷春悲秋的那種人，當有問題便嘗試解決。劉綺程在開羅站團體賽的表現算是大起大落，上一局慌亂間找不到節奏，下一局隨即重拾慣常打法，這個情況多次發生，「我經常與自己對話，遇上問題便找方法解決，或許是在短時間拾回節奏的原因，自己在穩定性上要再加強。」

（趙子晉攝）

在劍擊的基本動作不多，如何演繹視乎劍手本身風格，尋找最適合自己的一套才是最重要。劉綺程在這一年間更了解自己，再精進自己的打法，加上與世界前列劍手練習時，發現大家距離不算遠，但為何成績差這遠？Chloe在自我對話中再找到原因。

「以往的自己覺得上到前四已是很好，然後在外面比賽時，總是在第一日止步，很無癮，明明在練習與他們差距不遠，原來有時是自己限制了自己，要相信自己可以走得更遠。」

（趙子晉攝）

除了開羅站在團體賽登上頒獎台，劉綺程在個人賽首度晉身32強，與應屆世界冠軍艾芙娜（Larissa Eifler）戰至10：10，看到分牌時，「難道我真的有機會贏？」這念頭突然泛起，她的信念鬆了，便輸掉1：5。縱然如此，劉綺程證明自己近年的努力沒有白費，只要向着這方向，便可愈走愈遠。