跑齡超過十年的跑友們或許感受更深——自從Nike Zoom Vaporfly 4%於2017年正式上架，厚底競速跑鞋顛覆跑鞋幾何結構，主打回彈的泡棉科技從此成為跑鞋以至運動鞋的主流。

當我們的腳掌被厚厚的柔軟中底「擁抱」十年後，是時候重啟感官了。在Nike今日公布的2027年創新產品中，兩大項目Nike Mind及Nike Free成為焦點，兩項科技均主打刺激腳掌感官達致訓練效果，意味着運動科技進入下一個十年之時，訓練方法即將揭開新一頁。



Nike Mind將由單品發展成創新平台。（公關提供）

各個運動品牌在2026年Q4已率先展開2027年的前哨戰，其中Nike今日正式全球發佈早前在投資者日上「揭秘」的2027創新產品，產品覆蓋多個範疇，包括跑步、訓練、籃球、足球及戶外。其中最「吸睛」的是Nike Mind及Nike Free，將由個別單品發展成創新平台，延伸至整個運動世界；加上Nike Pro系列及Nike Air Zoom Hyperslide恢復拖鞋，Nike為旗下的Nike Training重新建構起「Prime, Train, Recover」的系統。

Nike Free系列（左一、左二）於2027年將以全新姿態回歸。（公關提供）

Nike Mind將運動科技突破至神經科學的領域，鞋底22個獨立節點依據腳掌的神經區域而分佈，透過刺激神經而激活大腦關乎專注與放鬆的α波活動，幫助運動員在比賽前進入「心流準備狀態」，有助賽前專注、賽後放鬆。

Nike Mind目前只有拖鞋款式的Nike Mind 001及運動鞋款式的Nike Mind 002，但品牌於2027年夏季將陸續推出Nike Mind Sock、Nike Mind Moc Flyknit、Nike Mind Sneaker 和 Nike Mind Slip，Slip、Moc Flyknit及Sneaker的鞋底將有全新建構方法，用家可以全日穿著；001及Sock則沿用第一代鞋底，對感官刺激較強，作為賽前準備之用。

Nike Mind 001。（公關提供）

Nike Mind Sock。（公關提供）

Nike Mind Slip。（公關提供）

Nike Mind Sneaker。（公關提供）

Nike Mind Moc Flyknit。（公關提供）

Nike Free以全新姿態亮相，同樣引起運動愛好者注意。Nike Free可說是品牌踏入千禧年後首項帶領市場走向的科技，概念啟發自赤足，極為靈活的鞋底旨在鼓勵用家重啟肌肉感知，多運用腳掌小肌肉，而非單向提供保護。這項科技由2004年的初代Nike Free 5.0到2016年的Nike Free RN後，逐漸遠離大眾視線；來到十年後的今天，Nike公布明年將有Nike Free 5.0和Nike Free 3.0回歸，並以全新機械臂精切割鞋底坑紋，令角度和深度更精細。在厚底鞋當道的時代，Nike Free無疑擴闊了訓練計劃的不同可能，運動愛好者（特別是跑手）有更合適的鞋子重新找回路感，由鍛煉腳掌小肌肉開始提升運動表現。

Nike Free 3.0。（公關提供）

Nike Free 5.0。（公關提供）

Nike 2027年其他創新研發

Nike Vaporfly 5，外底中段位置偷空，堪稱歷代最進取設計。（公關提供）

Vomero 19是Nike最新的日常訓練跑鞋。（公關提供）

Nike近日推出Hybrid RN，圖中的Hybrid Fly是明年值得期待的混合訓練比賽鞋之一。（公關提供）

Nike Kigerfly是ACG迄今最輕的越野競速鞋，Kiger Hike則是從荒野小徑到硬核探索都適合的輕量行山鞋。（公關提供）

Nike Morpho X配備最新SkyX超臨界泡棉科技。（公關提供）

Nike Air Zoom Hyperslide是Nike與Hyperice合作研發的恢復拖鞋。（公關提供）

Nike Therma-FIT A.I.R.外套源自 Therma-FIT Air Milano的先進科技，一件外套加一個小工具，可隨天氣和運動強度為外套充氣或放氣，靈活調校衣服的保暖度。（公關提供）

Nike Therma-FIT A.I.R.外套源自 Therma-FIT Air Milano的先進科技，一件外套加一個小工具，可隨天氣和運動強度為外套充氣或放氣，靈活調校衣服的保暖度。（公關提供）

FlyWeb Bra是Nike最新的女足科技。（公關提供）