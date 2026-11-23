聖誕與新年長假期即將到來，許多熱愛冬日旅遊的港人已經訂好機票和酒店，準備飛往日本、韓國、歐洲，甚至北上賞雪及滑雪。想要盡情投入白色冬日世界，準備一套齊全的專業且抗寒裝備，絕對是邁向完美旅程、盡情玩樂的關鍵！



滑雪新手必睇！3大黃金準則挑選滑雪衣裝備

準備出發去雪地大顯身手？面對琳瑯滿目的雪衣裝備卻不知該如何入手？其實，要挑選完美外套只需掌握三大黃金準則：保暖性、防水性以及透氣度。只要備齊這三要素，就能無懼嚴寒，輕鬆征服雪山！

• 保暖性

足夠且合適的保暖層是雪地活動的首要保障。選購時要注意底層是否貼身排汗；中層是否足夠保暖；外層要防水且透氣。羽絨和羽毛填充可提供良好的保暖性能。

• 防水性

在雪地跌倒或遇到雪水融化時，衣物的防水薄膜就發揮至關重要的作用。高科技防水透氣膜具備親水性成分，能有效防止外來水份滲入，同時排出內層汗氣。

• 透氣度

滑雪屬於高消耗的體育運動，如果衣物不透氣，身體產生的汗氣會凝結成水珠，反而會帶走體溫；而高透氣度的滑雪服就能在運動過程中快速排泄水蒸氣。

除了滑雪外套與長褲，手套和防滑雪鞋更是絕對不能忽視的必備防護品，能防風保暖同時防止凍傷與滑倒！

DECATHLON高CP值冬日新裝 影相打卡必備

提及雪地運動裝備，不少人第一時間或會聯想到「臃腫」、「笨重」與設計單調。不過，DECATHLON今年冬天推出的雪衣及遠足服飾系列，就打破傳統雪地穿搭框架！不僅延續品牌一貫強大保暖功能與嚴謹專業測試，更在修身剪裁與色彩調配注入流行元素，即使穿著多層保暖衣物依然能修飾身形，隨手在雪景中影出靚相！

無論是高保暖三合一外套、防滑遠足靴還是防風滑雪手套，DECATHLON都一應俱全。配合極具吸引力的親民價格，讓你以超高CP值輕鬆入手全套穿搭，以最潮造型準備出發冬遊打卡！全系列裝備現已於DECATHLON 12間門市及官方網店同步熱賣中！

必推！十大DECATHLON精選產品！

1）成人雙面三合一羽絨外套 NH500

• 特色：羽絨外套雙面可穿，可自由配搭出5種不同造型

• 防水性：15,000 mm H2O（Schmerber）防水薄膜及防水接縫封條

• 最低舒適溫度：（男士）-9°C／（女士）-4°C，採用羽絨膨脹度為 650 in³／30 g 的羽絨填充物

• 多色選擇：（男士）藍色、深綠色、米色、黑色；（女士）米色、紫色、淺藍色、黑色

• 建議零售價：HKD$999

DECATHLON 成人雙面三合一羽絨外套 NH500

2）兒童雙面三合一羽絨外套 NH500

• 特色：專為7-15歲設計，羽絨外套雙面可穿，可自由配搭出5種不同造型

• 防水性：15,000 mm H2O（Schmerber）防水薄膜及防水接縫封條

• 最低舒適溫度：-6°C（採用羽絨膨脹度為 800 in³/30 g 的羽絨填充物）

• 多色選擇：紫色、黑色、米色

• 建議零售價：HKD$799

DECATHLON 兒童雙面三合一羽絨外套 NH500

3）成人冬季遠足外套 NH900

• 保暖性：合成填充物料厚實保暖，耐寒溫度低至-20°C（男士）／-17°C（女士)

• 防水性：布料防水等級達15,000 mm（Schmerber）、附防水接縫貼條

• 額外防護：配備人造毛皮防雪連帽、手袖及腰部均可調校收緊；下擺附兩條拉鍊，方便彎腰或坐下

• 建議零售價：HKD$999

DECATHLON 成人冬季遠足外套 NH900

4）女士雪地遠足靴

• 雪地抓地力：SNOWCONTACT鞋底提供出色抓地力

• 保暖性：內置抓毛內襯，最低舒適溫度：-18°C（靜止）／-28°C（活動）

• 防水性：採用防水透氣薄膜

• 建議零售價：HKD$499

DECATHLON 女士雪地遠足靴

5）中性單板滑雪外套 SNB500

• 透氣度：使用透氣布料，腋下設有通風拉鍊，背部採用網眼布料

• 保暖性：身體部位採用抓毛內襯，提升鎖溫效能

• 防水性：20,000 mm H2O（Schmerber）防水薄膜及防水接縫封條

• 剪裁設計：衣長及臀，採用寬鬆剪裁，內部空間充裕，方便加穿護具；下擺配有抽繩，可隨時收緊至貼合身形

• 建議零售價：HKD$899

DECATHLON 中性單板滑雪外套 SNB500

6）中性單板滑雪長褲 SNB500

• 透氣度：使用透氣布料，大腿內側有透氣拉鍊

• 保暖性：臀部及膝蓋部位採用抓毛內襯，提升鎖溫效能

• 防水性：20,000 mm H2O（Schmerber）防水薄膜及防水接縫封條

• 剪裁設計：採用寬鬆直筒H形剪裁，內裡空間充裕，加穿護膝與防摔褲亦毫無束縛感；褲腳具彈性綁腿，可完整包覆雪靴，阻隔積雪

• 建議零售價：HKD$649

DECATHLON 中性單板滑雪長褲 SNB500

7）女士單板滑雪外套 SNB500（香港限定）

• 透氣度：使用透氣布料，腋下設有通風拉鍊，背部採用網眼布料

• 保暖性：身體部位採用抓毛內襯，提升鎖溫效能

• 防水性：20,000 mm H2O（Schmerber）防水薄膜及防水接縫封條

• 剪裁設計：外套採用鬆身剪裁，寬鬆舒適，穿起來毫無束縛感；下擺配有抽繩，可調整貼合度加強防風，亦可穿出休閒層次感

• 建議零售價：HKD$899

DECATHLON 女士單板滑雪外套 SNB500

8）成人滑雪保暖內衣／緊身褲（BL500 系列）

*男士／女士透氣滑雪保暖內衣 BL500

*男士／女士滑雪保暖緊身褲 BL500

• 無縫技術：無縫編織技術帶來零摩擦、極致平滑觸感

• 活動自由度：5%彈性纖維加上無縫設計，活動時能靈活自如

• 吸濕排汗：布料具有排汗及局部快乾功能

• 建議零售價：HKD$129

DECATHLON 成人滑雪保暖內衣／緊身褲（BL500 系列）

9）成人滑雪手套 GL500

• 防水性：使用防潑水外層，在內襯及手套表層之間夾有極薄的防水透氣膜，有效阻隔雪水

• 耐磨損：指尖包覆設計，更加耐磨

• 建議零售價：HKD$179

DECATHLON 成人滑雪手套 GL500

10）兒童動物滑雪帽

• 特色：可愛造型設計，保暖實用

• 建議零售價：HKD$129

DECATHLON 兒童動物滑雪帽

（資料由客戶提供）