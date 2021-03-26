【世盃外】連格回歸英格蘭正選登場交助攻　主場5球輕取聖馬力諾

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-26 08:10

一連三場的世界盃歐洲區外圍賽，港人最熟悉的英格蘭國家隊周四（25日）深夜登場，主場迎戰弱旅聖馬力諾，主帥修夫基決定輪換出戰，重新入選的連格正選登場，愛華頓箭頭卡維特利雲梅開二度，加上後備入替獲得首頂「喼帽」的奧尼屈堅斯亦有進賬，結果「三獅軍團」以5球輕取聖馬力諾，世盃外首戰旗開得勝。

2022年卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽正式展開，英格蘭在今個國際賽期需要密集出戰3場，分別鬥聖馬力諾﹑阿爾巴尼亞及波蘭。在一星期內應付3場賽事，主帥修夫基當然要避重就輕，首仗主場迎戰「魚腩」聖馬力諾即排出半力出擊。

英格蘭隊長哈利卡尼先列後備，今仗改由史達寧戴上隊長臂章，重新入選的史東斯與連格齊齊正選披甲，卡維特利雲在前線掛帥，最後一關則由普比把守。

連格回勇兼行運一條龍重返國家隊 屈堅斯莊士東首度入伍

面對弱旅，「三獅軍團」當然佔盡上風，全場錄得壓倒性的85%控球率，以及32次攻門，其中15次中目標。英格蘭在上半場中段發力，17分鐘內連入3球，芝維爾左路落底地波傳中回後，禾特普斯撞射破網，上半場14分鐘先開紀錄。

英軍繼續側擊，今次由右閘列斯占士斬中，卡維特利雲力壓對手近門頭槌得手，及後聖馬力諾後場一次誤傳，被美臣蒙特截得皮球，交給史達寧在窄角度再射破聖馬力諾的大門，英格蘭在上半場3球領先。

相隔656日回歸英格蘭國家隊的「連美斯」，今仗亦有建樹，換邊初段造就卡維特利雲射入今仗第2球。首度入選的阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯下半場入替，該名英軍新丁在地標戰即有進賬，末段禁區頂起腳得手，為英格蘭錦上添花外，並取得首個國際賽入球，結果英軍5球輕取聖馬力諾。

外借至韋斯咸重拾勇態的連格，他的目標必定不只是今次入選，而是放眼今夏的歐洲國家盃決賽周，「連美斯」不會放過任何一個表現的機會，今仗踢足90分鐘的他，全場高達10次射門，5次中目標，可惜全數被聖馬力諾門將瓦解，足球網站《Whoscored.com》給予連格9.1分，冠絕全場。