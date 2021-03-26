【世盃外】伊巴近5年再披瑞典球衣　獻助攻奠勝以最伊巴方式慶祝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-26 10:29

「神之回歸」，瑞典「戰神」伊巴謙莫域相隔近5年後再度披上國家隊球衣，今仗隨即交出助攻，助瑞典在主場以一球力克格魯吉亞，並成為瑞典國際賽史上最年長的上陣球員。

戰畢2016年歐洲國家盃後，瑞典「神鋒」伊巴謙莫域宣布退出國家隊，闊別國際賽5年，伊巴去年底表明有意再披瑞典球衣，終在今次的世界盃歐洲區外圍賽重召伊巴。

伊巴謙莫域記者會竟掉男兒淚 「我依然可以為國貢獻」

39歲伊巴謙莫域重返瑞典國家隊 「神之回歸」闊別5年仍無可取替

伊巴謙莫域相隔近5年再度披上瑞典作賽，回歸首仗即交助攻奠勝。（美聯社）

瑞典在歐洲區外圍賽被列入B組，首戰主場鬥格魯吉亞，伊巴事隔近5年後，再度在國際賽登場，年屆39歲的伊巴謙莫域成為瑞典史上最年長的披甲球員，在賽前記者會直言回歸並非因「江湖地位」，而是覺得自己仍然有力貢獻球隊。

伊巴所言非虛，即使未有入球，但他對球隊前線的影響立竿見影，伊巴入楔接應隊友高空波，心口一控再橫傳予域陀卡里臣（Viktor Claesson）近門鏟射建功，35分鐘攻入全場唯一的入球，伊巴的助攻居功至偉，結果瑞典一球力挫格魯吉亞，在世盃外旗開得勝。

歐洲區世盃外焦點戰果：

+ 2 + 2 + 2

伊巴回歸，助攻奠勝，賽後即以「伊巴」的方式慶祝，「牙擦」伊巴再度上線，在社交網站上載一張入球慶祝的圖片，並配上「卡爾十七世古斯托夫」（Carl XVII Guztaf），而卡爾正是瑞典國王。伊巴自居是瑞典下任國王，以這種方式慶祝回歸國家隊，相信只有伊巴才做得到。

瑞典在主場力戰全取3分，伊巴賽後受訪時直言，球隊有不少地方可以改善，幸好最終贏波而回，「我很久沒有踢過國際賽，今仗是一場硬仗，我們對對手太過尊重了，幸好我們最終獲勝，這才是最重要的事情。」

伊巴賽後自稱瑞典國王，依舊霸氣。（伊巴謙莫域Instagram截圖）

伊巴謙莫域自封國王外，過往仲有咩寸爆金句？（按圖放大重溫）

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【伊巴之外，瑞典國家隊還有什麼猛將？】