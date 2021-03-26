【女足熱話】澳洲女將28歲掛靴轉戰人生另一戰場　原來背後有洋蔥

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-26 18:01

「幾多對持續愛到幾多歲，當生命仍然為你豁出去」，為了愛情放棄事業，看似是電視劇才會發生的橋段，原來在現實世界也有類似的故事正在上演。 澳洲女足球隊墨爾本城前鋒多臣，在足球生涯高峰的28歲，為了男朋友而決定急流勇退，原來這是一個迫不得已的方法。

現年28歲的墨爾本城前鋒多臣（Rhali Dobson），早前宣布戰畢周四（25日）對珀斯光輝一仗後，結束球員生涯，揭開人生的新一頁。多臣在告別戰中，更為球隊攻入開紀錄的一球，結果墨爾本城以2：1力克對手，多臣以一場勝仗完美告別。

多臣在足球生涯告別戰攻入先開紀錄一球。（Getty Images）

正職是職業治療師的多臣，今仗完場後成為眾人的焦點，該名墨爾本城女將走往場邊與隊友相擁，及後再與男朋友Matt擁抱，男友突然間從袋中拿出戒指，隨即跪地向多臣求婚，球場的眾人即起哄，多臣感動不已哭成淚人，二人甜蜜地親吻，一眾隊友衝前與他們擁作一團。足球生涯最後一仗有進賬又贏波，加上男朋友求婚，多臣的告別戰看似完美。

多臣賽後哭成淚人，而她的淚水喜中帶悲，為何她在28歲之齡急流勇退，原來與她的未婚夫有關。多臣的未婚夫Matt在2月驗出腦癌復發，為了愛人，她決定忍痛離開綠茵場，專注陪伴未婚夫，與他一同打人生最重要的一場仗。

現年28歲的墨爾本城前鋒多臣，以一場勝仗結束球員生涯。（Getty Images）

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這名28歲的澳洲女將說：「Matt早在6年前曾經驗出腦內有腫瘤，及後接受手術後順利移除腫瘤，可惜在今年2月的定期檢查時，再度驗出有陰影，其後確認是腫瘤。」

多臣的未婚夫即將開展與癌魔的長途戰，在5月底先接受放射性治療，及後接受長達12個月的化療，希望再一次擊退癌症，而多臣當然會陪伴在側。Matt提早發現復發，多臣至今仍然對未婚夫的病情樂觀，直言陪伴未婚夫比一切事情重要，「他是我整個世界」。

多臣男朋友賽後求婚，使多臣哭成淚人。（Getty Images）

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