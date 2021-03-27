花式溜冰｜俄國變身美少女首奪世界冠軍　性感天后為何直播灑淚

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-27 12:17

花式溜冰世界賽因疫情停辦1屆後，在瑞典首都斯德哥爾摩上演，女子組成為俄羅斯選手天下，包辦三甲。 近年冒起最快的美少女舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）在短節目領先，憑着自由滑相對穩定的表現，首次成為世界冠軍。老將圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）在一眾師妹威脅之下，幾乎重溫多年前好夢，最終奪得亞軍。其衣飾繼續有驚喜，成為「愛」字頭。

曾經施展「變身術」而驚為天人的舒查巴高娃，去年曾確診新冠肺炎，幸而沒有影響其表現。去年成為俄羅斯國內冠軍3連霸之後，大勇表現延續至世界賽。16歲小妮子在短節目以個人歷來最佳成績81分領先，自由滑雖在最初的高難度動作，後內點冰（Flip）4周跳失手，但接下來多次3周跳均表現出色，自由滑排行第2，合計233.17分奪冠。

舒查巴高娃克服肺炎，首次奪得世界賽寶座。（美聯社）

【經典重溫：舒查巴高娃美少女旋轉變身】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

疫情之下，比賽不多，狀態或許未到頂峰。多名選手在今回世界賽失手，奪得亞軍的圖克塔米謝娃亦難避免。她在短節目排第3，自由滑穿上黑裙，背部出現偌大的「愛」字，除了表達對日本文化的愛好，亦跟其自由滑選曲的充滿和製樂器音色有關。她首個跳躍動作三周半跳（triple Axel）失誤，著地後僅僅完成，及後一次後內點冰（Flip）3周跳更失手滾地。幸而，她整套動作完成度仍高，結果在自由滑亦排第3。

Tuktik的衣着從不令人失望（美聯社）

「Tuktik」過去造型一覽：（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

2015年以18歲之齡奪得世界冠軍，如今已經24歲，在換血速度極快的俄羅斯冰壇之中，已是老將。尾二出場的她得知總排名暫時領先，穩奪獎牌，當場灑淚。她賽後表示相當欣慰，難以置信，「希望展示出無限可能，24歲仍可以在世界賽奪牌，就是證據」。上述2人為俄羅斯奪得3個來年北京冬奧出場資格。

性感天后力壓眾師妹俄羅斯站奪冠 23歲竟成最老冠軍

圖克塔米謝娃得知穩奪獎牌，當場流淚。（影片截圖）

季軍亦為俄羅斯選手，兩屆世青冠軍托路索娃（Alexandra Trusova）一向以難度高見稱，但今回狀態平平。短節目大為失準排12位，自由滑以5組4周跳動作組成，完成度亦一般，但勝在難度高搭救。她在自由滑獲最高分，後上奪得銅牌。上回由同一國家選手包辦女子組「三重彩」，已是1991年美國。

托路索娃表現大為失準，靠難度搭救。（Getty Images）

而短節目排第2的日本選手紀平梨花，自由滑亦連番失手，僅排第9，總排名跌至第7。幸而，另一日本選手坂本花織總成績排第6，剛好符合世界賽同一國首兩名選手總排名總和不多於13的條件，為日本奪得3個出場資格。

紀平梨花以日劇插曲出戰全國賽 優美表演令作曲家動容

日本選手中，坂本花織發揮最為穩定，得第6。（Getty Images）

紀平梨花賽後表示自由滑表現欠佳，感到抱歉。（Getty Images）

【花式溜冰】俄羅斯到底有多少個美少女？ 一文盡睇冰之驕女

【同場加映：俄羅斯冰之驕女圖輯】（按圖放大）

+ 21 + 21 + 21

俄羅斯美女少包辦大獎賽三甲 高難度大戰變顏值大戰