劍擊．多哈賽｜港隊戰格蘭披治賽備戰奧運　蔡俊彥遇勁敵8強止步

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-28 21:28

疫情爆發以來，大部份香港運動員都鮮有外出參加國際賽，已取得東京奧運入場券的香港男子花劍代表隊，就迎來奧運前寶貴的練兵機會，今日（28日）在多哈出戰男子花劍格蘭披治賽正賽圈，走得最遠的蔡俊彥，最終8強出局，無緣獎牌。

張家朗、蔡俊彥憑排名自動進入正賽圈，吳諾弘則在周五（26日）先由外圍賽小組出線、再於128強擊敗以色列劍手，取得正賽資格，張小倫、楊子加和陳健雄則在外圍賽小組出局。

現年21歲的吳諾弘今日在64強擊敗法國劍手Erwann Le Pechoux，但於32強對Michal Siess以8：15告負止步。

香港男子花劍代表隊去年已奪得東京奧運團體賽及個人賽入場券，吳諾弘（左一）、張小倫（左二）、蔡俊彥（左四）及張家朗（左五）均參加今站多哈格蘭披治賽。（FIE）

張家朗和蔡俊彥由64強打起，雙雙順利打入16強，狀態似乎未有太受長期留港訓練影響。本來兩人若能雙雙打入8強，就會合演「香港內鬥」，意味其中一人肯定打入4強，香港隊就至少有一面銅牌落袋，可惜張家朗面對強敵、世界排名第3的美國劍手Gerek Meinhardt，力戰至13：13之下，遭對手連取兩分，以13：15僅負，16強出局。

張家朗在16強面對世界排名第3的強敵，雖有好表現，但仍告負。（資料圖片／李澤彤攝）

蔡俊彥則在16強以15：9輕取捷克的Alexander Choupenitch，打入8強，但面對淘汰隊友的Gerek Meinhardt，他未能成功復仇，以11：15告負，未能再下一城，意味港隊無緣獎牌。不過在久久未有比賽下，一眾港將仍能打入賽事較後階段，表現已算不俗。

蔡俊彥

在今站重劍世界盃前，香港隊已獲得的東京奧運資格（按圖放大）：