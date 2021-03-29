【世盃外】英格蘭兩連勝　美臣蒙特妙射奠勝　成修夫基不二之選

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-29 08:53

國際賽日是不少強隊的惡夢，擔心主力球員在這段時間受傷，加上疫情的影響下，國際賽期一口氣出戰兩至三場賽事，一眾主帥難免成為驚弓之鳥。 「我們要爭出線，不能經常思考如何輪換，他下場必須要上陣。」，英格蘭國家隊主帥修夫基如此說道，那個他正是車路士中場美臣蒙特，不知道杜慈聽到這番話有何感覺？

英格蘭國家隊在今次世界盃外圍賽賽期連踢3場，先後鬥聖馬力諾﹑阿爾巴尼亞及波蘭，面對如此頻密的賽程，熱刺領隊摩連奴已曾多次要求修夫基，好好「對待」哈利卡尼，卻不是人人也有卡尼的「待遇」。

哈利卡尼上仗對聖馬力諾時全場休息，英格蘭相隔3日後造訪阿爾巴尼亞，卡尼復任正選領軍，修夫基今仗正選陣容作出6個調動，包括美臣蒙特﹑史達寧及奇雲菲臘斯等連續兩仗擔任正選。

連格656日後回歸英格蘭即交助攻 主場5球輕取聖馬力諾

美臣蒙特一連兩場正選披甲。（Getty Images）

英格蘭連續兩場正選球員：

作客的英格蘭戰至上半場中後段打開缺口，重披英軍戰衣的勞基梳爾左路傳中，哈利卡尼搶點頭槌攻門建功，打破國家隊入球荒，38分鐘為英格蘭取得領先。卡尼在下半場換個角色，造就美臣蒙特63分鐘瀟灑挑射奠定勝局，「三獅軍團」以兩球淨勝阿爾巴尼亞，兩連勝後以6分高踞I組榜首。

哈利卡尼打破6場國際賽入球荒，今仗為英格蘭先開紀錄。（路透社）

一連兩場踢正選的美臣蒙特與史達寧，二人在今場踢足90分鐘。作為球員，被領隊器重當然是好事，但國家隊與球會時常都站在對立面，球會方面希望旗下球員有更多休息時間，效力車路士的美臣蒙特更加是修夫基的不二之選。

英格蘭將在周三（31日）深夜返回主場再鬥波蘭，修夫基在今仗後已預告蒙特將會是正選之一，直言這名車路士中場是陣中不可或缺的主力，「我們在完成首場後，檢視球員們的狀態，美臣蒙特下場同樣會正選披甲，我們球隊已缺少不少球員，我希望確保下仗可以擊敗波蘭，我不能花太多心神在如何輪換方面，我們的目標是爭取出線世界盃決賽周的資格，我們必須以強陣應戰。」

美臣蒙特下半場接應卡尼傳送，瀟灑挑射破網為英軍奠定勝局。（路透社）

被修夫基視為「最重要的人」，他對蒙特今仗的表現讚不絕口，大讚蒙特今仗「食腦」，創造出不少機會並攻入關鍵的入球。美臣蒙特在車路士的地位同樣舉足輕重，即使易帥後，杜慈對蒙特的信任有增無減，可見這名22歲中場已成國家隊及球隊的絕對主力。