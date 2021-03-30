【足球轉會】英超BIG 6勢掀爭人大戰　列強磨拳擦掌「刨丁解牛」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-30 16:31

德甲的RB萊比錫在聯賽榜全力追趕班霸拜仁慕尼黑，試圖打破「宇宙仁」多年的壟斷。說起衝擊拜仁，多蒙特算是佼佼者，近年多了一隊挑戰者RB萊比錫，不過或許破壟斷的大業未完，這隻「牛」卻先被解體，外界盛傳英超列強已對萊比錫球員們虎視眈眈。

德甲霸主拜仁慕尼黑如今高踞聯賽榜首，算不上是有絕對優勢，今季多蒙特提早「自爆」，現時已落後18分，追趕拜仁的重任落在RB萊比錫身上，「德國紅牛」現時以4分落後拜仁，聯賽餘下8場，錦標花落誰家仍然有變數。

爭標仍未絕望，但萊比錫這隻「紅牛」隨時遇上「殺身之禍」，英超「BIG 6」已磨刀霍霍，準備「刨丁解牛」，中堅烏柏美卡奴早已是不少球隊的目標人物，今次卻出現兩個新名字，分別是隊長沙比薩（Marcel Sabitzer）及干拿迪（Ibrahima Konate）。

現時暫列次席以4分落後拜仁慕尼黑的RB萊比錫，依然有望衝擊聯賽錦標。（資料圖片／Getty Images）

歐聯8強球隊簡介（按圖放大）

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RB萊比錫隊長沙比薩是最受歡迎的一隻「牛」，這名27歲的奧地利球員與球隊的合約將於明年夏天屆滿，盛傳沙比薩有意改往英超發展，萊比錫擔心人財兩失，所以盡快為沙比薩「搵頭好住家」，而他大有可能掀起「BIG 6搶人大戰第N回」。

根據德國《圖片報》報道，利物浦及熱刺同樣對沙比薩有意，紅軍一直希望找來一名球員取代韋拿杜姆，而最近曼聯亦加入戰團。一旦3隊「BIG 6」同樣垂青沙比薩的話，在價高者得的市場中，萊比錫或多或少都有所得益。

萊比錫隊長沙比薩是最搶手的一隻「牛」，盛傳3間「Big 6」球會對他有興趣。（資料圖片／Getty Images）

除了隊長沙比薩，另一隻「牛」同樣被受注目，烏柏美卡奴是「緋聞」的常客，而他的拍檔﹑年僅21歲的守衛伊巴希馬干拿迪被利物浦相中，紅牛中堅荒未止，繼續在市場上物色其他球員，如今目光落在干拿迪身上。

利物浦在冬季轉會窗先後引入卡巴克及賓戴維斯，其中由史浩克加盟的卡巴克更可以先借後買的形式買斷。根據《BBC》消息指，利物浦有一張中堅「入手」名單，同樣21歲的干拿迪與卡巴克亦在5人名單中。

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當報道一出後，干拿迪受寵若驚，因為他在比賽隔日早上收到不少電話及訊息，干拿迪坦言沒有心神處理關於球會及歐洲國家盃以外的事宜，並坦言先專心做好自己。

根據英媒報道，干拿迪已跌入利物浦的「中堅雷達」中。（資料圖片／Getty Images）

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