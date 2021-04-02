足球轉會｜熱刺前線孖寶又被打主意　愚人節驚傳拜仁想斟孫興慜

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-02 11:09

哈利卡尼與孫興慜一對熱刺前線孖寶，即使合作無間，卻不時傳出卡尼離隊的傳聞，這一對好拍檔隨時被拆散。在4月1日愚人節傳出一個消息，熱刺球迷必定希望是轉會「假新聞」，就是孫興慜盛傳成為德甲班霸拜仁慕尼黑的目標。

經非正式統計，有關熱刺尖刀哈利卡尼的轉會消息，僅次於夏蘭特與麥巴比兩名「球王接班人」。與卡尼傳緋聞來來去去也是皇家馬德里﹑巴黎聖日耳門及「曼市雙雄」，輕鬆湊成一枱麻雀，至今依然留在「瘋傳」的階段，卡尼的未來仍然未有定案。

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熱刺前線孖寶卡尼與孫興慜，盛傳齊齊被挖角，能否繼續為熱刺打江山亦是未知數。（資料圖片／Getty Images）

哈利卡尼在熱刺的好拍檔孫興慜，關於該名韓國翼鋒的轉會消息少之有少，卻在愚人節當日傳出，「孫仔」的名字與其他球會扯上關係，熱刺球迷不願發生的一幕出現了，他們當然希望是愚人節假新聞，一笑置之。

根據足球網站《Football Insider》透露，熱刺方面開出一紙20萬鎊周薪的5年「肥約」，希望孫興慜留效，據悉孫仔原定在聖誕前決定續約與否，如今卻停滯不前，更延至夏天再重啟談判。

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據報孫興慜至今仍未與熱刺續約。（資料圖片／Getty Images）

在孫興慜續約前，《Football Insider》透露德甲班霸拜仁慕尼黑有意向該名韓國球星招手，試圖將孫仔帶回成名地。拜仁前線至今依然依靠利雲度夫斯基掛帥，這名波蘭神鋒已年屆32歲，連副選前鋒祖普莫亭亦年過30，主帥菲力克亦需要為未來籌謀，而孫興慜勝任翼鋒或正前鋒，相信對拜仁排陣有相當大的幫助。

孫興慜曾在歐聯賽場射破紐亞，未知二人將來會否有機會合作。（資料圖片／Getty Images）

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孫興慜在生涯早段曾經先後效力漢堡及利華古遜，及後才被熱刺帶往英超，一旦轉會成真的話，孫仔除了可以與德甲再續未了緣外，相信錦標亦是另一誘因。拜仁慕尼黑近年的戰績不用多提，壟斷國內聯賽外，在歐聯亦戰績彪炳，而孫興慜效力熱刺至今，仍然未曾捧走任何獎盃。

孫興慜當年效力利華古遜時，表現亮眼而被帶往英超發展。（資料圖片／Getty Images）

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