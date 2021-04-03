足球熱話｜沒什麼比家人重要！　阿仙奴中場心碎：歐洲踢波未必好

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-03 10:17

今季由阿仙奴外借到馬德里體育會的盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira），雖然在西甲上陣時間不多，但也正在協助「床單兵團」朝西甲冠軍進發。 好景不常，童年時曾無家可歸、幾經艱辛才登陸歐洲球壇的他，今周接到母親因新冠肺炎病逝的惡耗。萬念俱灰下，他公開表示：「我不想再在歐洲踢波了……」

阿根廷《布宜諾斯艾利斯時報》昨日（2日）的大字標題：「盧卡斯托拉拿在母親離世後想要為小保加效力」。相信無論是阿仙奴、或是他正以外借身份效力的馬德里體育會球迷，都會驚訝，這個烏拉圭中場才25歲，雖然他登陸英超、轉到西甲後，一直適應得不算順利，但為何會想回到南美洲、到小保加踢球？

今個星期二，托拉拿的母親因為新冠肺炎而離世了，托拉拿在此前曾趕回烏拉圭相伴。深重打擊之下，他想回到南美洲，「我媽媽死去的那一晚，我跟我的經理人說，我不想再在歐洲踢波了，我想去小保加。」

盧卡斯托拉拿正以外借身份效力馬德里體育會，並朝着西甲冠軍進發。（Getty Images）

「我們應該放下那種『在歐洲踢波才算成功』的執着，歐洲不是一切。我想留在我的家、我的家人身邊。」

從腳上紋身說起 托拉拿的念舊和深情

難以想像說出這番話的托拉拿，為了能到夢寐以求的歐洲球壇，付出了多少心血。這個故事，要從他右邊小腿肚上、長期被襪子掩蓋的那個紋身說起——那個「7月18日體育學院」的會徽，他童年時效力過、在其家鄉費利賓圖斯的球隊。在這小球會受訓、踢出了成績，他獲得蒙特維的亞一間球會青睞，當時他14歲，滿心歡喜地出發來到烏拉圭首都，但轉會突然告吹了。

托拉拿童年時效力7月18日體育學院。（instagram）

沒有錢、無處可去、美夢告吹，托拉拿流落街頭。7月18日體育學院知道後，球會高層立刻準備好錢和文件，讓托拉拿回到球會。「當時，他的臉上滿是感激、也相當激動。」球會高層Hugo Ruiz接受《每日電訊報》訪問時如是說。

托拉拿沒有因一次挫折失意，更奮力進步，3年後，他終於成功來到首都球隊，加盟蒙特維的亞流浪，進而獲得意大利的佩斯卡拉青睞，再踢到意甲的森多利亞，再藉由世界盃的演出獲阿仙奴收購，一步步走上歐洲頂級聯賽。回想當日母會救回落難的他，這小子臉上的感激之情是真切的——他沒忘本，將7月18日體育學院的會徽紋在腳上，因為那是一輩子的恩情。另一邊腿上紋着的，正是他母親的容貌。

托拉拿右腳紋有7月18日體育學院會徽，左腳上的紋身正是他母親。（Getty Images）

對於有恩情的球會尚且如此在意，更何況是血脈相連的家人？2019年，托拉拿來到阿仙奴，在倫敦過着聲色犬馬的生活。Instagram上，除了比賽和到高級餐廳吃飯的照片，還有許多與家人的合照，在這些家庭照中，母親總在站在他身旁。兩年前的母親節，他上載一幀坐在梳化上親吻媽媽的照片，「我愛你！」捲縮在母親旁的動作就像個小孩。

毋庸置疑，媽媽的離世，令他心碎。

父親電話裏哭泣：是時候去踢小保加了

托拉拿坦言，過去兩年雖然登上歐洲球壇最高舞台，更在英超和西甲的豪門效力，但他過得並不開心，母親離世，更令他下定決心：「我還在嘗試消化一切，一時三刻間的確很難接受。」他向《ESPN》道，「這不是出於一時衝動，也不是單純因為媽媽而作的決定。我一直想去小保加踢波，願意為此而付出一切。」

「我媽媽只得53歲，卻因新冠肺炎死了。疫情在我家鄉費利賓圖斯爆發，她對抗了病魔足足11天，但那天，我接到了最壞的消息。」摯親離世，令托拉拿反思人生：足球的確很重要，但你永不知道何時會失去身邊最重要的人；他父親也是一樣想法，希望兒子能靠近家人多一點。「我爸爸在電話裏哭着，說，是時候了，去踢小保加吧。看着我爸因為我媽去世而崩潰，我的心碎了。」

雖然心繫家人、更直言想夏天就轉會，但托拉拿強調，雖然非常傷心，但今季餘下時間會為馬體會傾力爭標：「當然希望事情能盡快變得明朗，但此刻我需要集中精神在馬體會的比賽上，我的隊友非常支持我，我也為這支球隊驕傲。無論我有多悲傷，我也會努力，希望最後能以西甲冠軍作結。」

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：