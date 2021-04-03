足球熱話｜C朗怒擲臂章變善事　拍賣叫價四百口為可憐病童籌藥費

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-03 11:52

王者親自丟棄的臂章，價值幾少？答案是五十幾萬。 葡萄牙「努力王」C朗拿度因不滿判決，一怒之下脫上隊長臂章，當場怒擲。孤伶伶的臂章得到有心人拯救，更「遺愛」人間。有拍賣網站把臂章拍賣，競投踴躍，結果為一名患有罕見病的小童籌得大筆藥費，

C朗在上周日（28日）帶領葡萄牙在世界盃外圍賽作客塞爾維亞，領先兩球下被追和。他於完場前本來為葡萄牙再次領先，但入球竟被指未完全入網，判決無效，使他怒擲臂章。

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沒有VAR沒有門線技術，激得C朗「紮紮跳」。（Getty Images）

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遺落地上的臂章，被一名當值消防員胡傑斯域治（Djordje Vukicevic）拾獲，轉交至當地一家人道機構，放上塞爾維亞一個網站拍賣，為6個月大的男孩加利路（Gavrilo Djurdjevic）籌款。

消防員沒有「收埋」，拿出臂章做善事。（路透社）

根據籌款網頁的資料，加利路出生時活潑可愛，與一般孩童無異，但父母在他3個月大時發現不妥。加利路四肢不動，呼吸更有困難，求醫後發現他不幸患有脊髓性肌肉萎縮症（SMA），使他失去基本生活能力，例如步行、吞嚥等。加利路一家希望籌措250萬歐元（約2286萬元）藥費，讓他接受基因治療，改善病情。

加利路很可愛，很不幸。（網上圖片）

臂章放上拍賣網後，競投激烈，卻一度出現不正常出價，如有人開價12.8億塞爾維亞第納爾（Dinar，約9960萬元），網站要出手出去不速之客。拍賣於昨日結束，兩名買家在最後關頭爭持激烈，最終經過408口叫價，勝者於7500010第納爾（約58.3萬元），險勝「十蚊」，贏得臂章。

至於C朗怒擲臂章後，曾在社交媒體發表感受，強調擔任葡軍隊長乃一生最大的驕傲，為國奉獻一切的心永不改變，「迎難而上，尤其感到國家受傷害，要抬起頭面對挑戰」。

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