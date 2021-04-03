游泳｜日抗癌女飛魚選拔賽狀態大勇　東奧夢碎再圓滿還看明天決賽

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-03 19:07

日本女飛魚的人生逆轉劇，來到關鍵時刻。 雅加達亞運6金得主池江璃花子前年驗出血癌，東京奧運夢碎，專心抗癌。命運峰迴路轉，她曾經盼望2024年巴黎奧運出場，豈料新冠肺炎令東奧延後，讓她的東奧夢重燃希望，關鍵就在明天。

重新練水剛過1年，池江已經逐漸回復競賽水平，今日開始出戰全日本公開賽，爭取日本泳隊選拔資格。她今早在賽事第1天參戰100蝶初賽，游出58.68秒，總成績次名晉身黃昏的準決賽。準決賽則以58.48秒，第3位進入決賽。她賽後表示準決賽希望做到58秒前半的成績，故滿意表現，「明天要游得比準決賽快」。

游泳｜抗癌女飛魚復出僅半年重返世界前列 4月戰東京奧運資格賽

池江璃花子的神奇人生，仍在繼續。（網上圖片）

池江能否「逆轉人生」，第一個機會就在明日黃昏舉行的100蝶決賽。這是她的拿手項目之一，曾在2016里約奧運決賽得第5，18年創出日本紀錄56.08秒。今年2月底，她正式回歸公開賽事，在東京都公開賽游出59.44秒得第3，換言之個多月後已進步近1秒。要在此項目取得東奧選拔資格，池江必須在決賽得首或次名，並達到日本泳隊此項目選拔標準57.10秒，缺一不可。

日本泳隊自2004年雅典奧運，實行決賽「一槍過」選拔模式。參與選拔賽泳手必須在決賽達到上述兩項標準，否則就算得到首二名，亦無緣奧運。近年例子為一代「蛙王」北島康介在2016年里約奧運選拔賽，在100蛙準決賽首名出線兼達標，在決賽得亞軍卻不達標，無緣奧運，隨即宣布退役。

白血病女飛魚的抗爭血淚史 池江璃花子回望辛酸重投訓練

新冠肺炎令東奧延期1年，讓池江璃花子重燃希望。（Twitter）

除了100蝶，池江今回亦參加100自、50自及50蝶，其中兩項自由泳均為奧運項目。池江在參賽前稱，今回以「挑戰者」的心情應付比賽，「狀態很好，希望全力享受比賽」。

池江強調今回以享受比賽為先，入決賽已達到目標。（網上圖片）

本是東京奧運主隊的主將，池江備受日本以至世界泳壇期待。2019年初集訓期間察覺不妥，接受檢查後診疹患上白血病，亦即血癌。訓練計劃立即中止，戰場轉到病房中。性命終究得保，主場領軍戰奧運的目標化成泡影。

池江璃花子早前復出，在東京都公開賽刷新了50米蝶泳日本學生紀錄。（Instagram）

2019年12月，池江的治療進度理想，曝光率漸增，她表明以2024巴黎奧運踏上頒獎台為目標。及至去年3月中，池江璃花子闊別泳池超過1年後首次落水，身型瘦了「幾個碼」，瘦骨嶙峋，足見治療之苦。同月，日本政府宣布東京奧運因新冠肺炎疫情未退，延期至2021年夏天，重燃池江的東奧夢。她從大學級運動會復出，一步步回到公開賽。晉級日本公開賽後，她亦明言以打入決賽為目標。

池江璃花子的康復歷程：

+ 3 + 3 + 3

化粧品廠商SK-II 合作一直與池江合作，拍攝她復元的過程。品牌近日公開了著名導演是枝裕和拍攝的短片，記錄池江重返泳池的歷程，其中記錄池江嘗試再次跳水的一剎，令人感動。

港隊已穩奪的東京奧運入場券：